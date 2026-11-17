Всех под одну опеку
Минпросвещения создает единую систему работы органов опеки в регионах
Министерство просвещения готовит масштабную реформу системы опеки и попечительства. С 2028 года органы опеки планируется подчинить регионам, при этом будут разработаны единые правила назначения опекунов, проведения проверок условий жизни подопечных и экстренного изъятия детей из неблагополучных семей. Власти намерены создать и единую программу подготовки будущих приемных родителей для детей из сиротских учреждений. Опрошенные “Ъ” эксперты поддержали реформу, но отметили, что конечный результат будет во многом зависеть от качества подготовки специалистов в сфере опеки на местах.
Минпросвещения сообщило о планах создать «единую региональную систему органов опеки и попечительства» — для этого ведомство подготовило пакет поправок к Гражданскому, Семейному кодексам и другие документы.
Планируется, что с 2028 года органы опеки будут напрямую подчиняться властям области, края или республики. Сейчас регионы могут передавать часть своих полномочий органам местного самоуправления, если это предусмотрено региональным законодательством. Но единой модели работы органов опеки не существует, следует из материалов к поправкам. В большинстве субъектов эту функцию сегодня выполняют профильные министерства (чаще всего соцзащиты, образования или здравоохранения) через свои территориальные управления. Но внутри одного региона органы опеки могут работать по-разному: например, в областном центре этим вопросом занимается региональное министерство, а в сельских районах эти полномочия переданы местным администрациям.
По данным Минпросвещения, в 2025 году в РФ насчитывалось 302 тыс. социальных сирот (детей, которые имеют биологических родителей, но те по каким-то причинам не могут жить с ними и заботиться о них), воспитывающихся в семьях. По итогам прошлого года в России было выявлено 35 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.
Также предлагается определить общие подходы к работе органов опеки. На федеральном уровне для регионов установят, в частности, единый порядок назначений опекунов и проверок условий жизни подопечных и совершения сделок с их имуществом (сейчас это регулируется региональными нормами, которые могут отличаться друг от друга). Планируется также изменить порядок экстренного изъятия детей (например, из неблагополучной семьи или от опекуна) при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка: такие решение будут приниматься без участия глав муниципалитетов.
На федеральном уровне планируется создать и единую программу подготовки людей, желающих стать приемными родителями для ребенка из спецучреждения. Еще с 2012 года обучение в школах приемных родителей стало обязательным этапом при усыновлении ребенка или взятии его под опеку. Исключение сделано только для близких родственников ребенка, то есть бабушек, дедушек, старших братьев и сестер. Сейчас госорганы контролируют школы именно через органы опеки — они выдают направления на учебу и утверждают программы обучения, но единых стандартов обучения не существует.
Предлагаемые изменения «масштабно реформируют» систему органов опеки, считает юрист бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Вероника Дымнич. По ее словам, ключевое значение предлагаемой реформы заключается в попытке министерства сформировать единые стандарты защиты прав детей. «Сегодня качество работы органов опеки во многом зависит от организации системы в конкретном регионе, кадрового обеспечения и квалификации специалистов. Централизация и унификация процедур потенциально способны сократить эти различия,— говорит госпожа Дымнич.— Но сама по себе административная перестройка не гарантирует повышения эффективности. Результат будет зависеть от реального кадрового и финансового обеспечения, качества подготовки специалистов и того, насколько действенным окажется контроль за исполнением возложенных обязанностей».
Потребность в едином подходе к работе системы органов опеки и попечительства назрела давно, подтверждает основатель проекта по профилактике социального сиротства «Азбука семьи» Диана Машкова. Она обращает внимание на положение, касающееся программ обучения приемных родителей: «В учреждениях сейчас остаются только дети так называемых трудно устраиваемых категорий. Более 80% воспитанников — это подростки 10–17 лет, у большинства есть братья и сестры, многие страдают тяжелыми заболеваниями,— говорит она.— Очевидно, что назрел вопрос о повышении качества подготовки и сопровождения замещающих родителей, чтобы семья могла справиться с самыми сложными задачами, не отказывалась впоследствии от ребенка из-за недостатка сил, ресурсов и компетенций».
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 5