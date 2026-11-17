Планируется, что с 2028 года органы опеки будут напрямую подчиняться властям области, края или республики. Сейчас регионы могут передавать часть своих полномочий органам местного самоуправления, если это предусмотрено региональным законодательством. Но единой модели работы органов опеки не существует, следует из материалов к поправкам. В большинстве субъектов эту функцию сегодня выполняют профильные министерства (чаще всего соцзащиты, образования или здравоохранения) через свои территориальные управления. Но внутри одного региона органы опеки могут работать по-разному: например, в областном центре этим вопросом занимается региональное министерство, а в сельских районах эти полномочия переданы местным администрациям.