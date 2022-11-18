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Коммерсантъ FM
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Область беззакония

Подмосковье дискриминирует сирот из других регионов

Вот уже почти год приемные семьи из Подмосковья борются с несправедливыми и беззаконными решениями местных властей. В ответ на судебные иски чиновники принимают новые законы, ухудшающие положение приемных родителей и делящие сирот на «своих» и «чужих» в зависимости от того, из какого региона детей приняли в семью. В итоге хуже стало всем. Выплаты приемным родителям, воспитывающим сирот из подмосковных детских домов, стали еще ниже, чем 14 лет назад. Семьи, воспитывающие детей из других российских регионов, будут получать всего 3 тыс. руб.— независимо от возраста ребенка и состояния его здоровья.

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Представьте себе: вы и ваш коллега работаете на одном предприятии, у вас одни и те же обязанности, равная квалификация и одинаковая нагрузка. Вот только у коллеги зарплата в восемь раз больше. Потому что он относится к первому сорту людей, а вы — ко второму. Скажете, что так не бывает? Но именно так работают приемные семьи в Московской области. Приемная семья — по сути, конечно, семья, но по семейному законодательству это работа.

— Вознаграждение приемному родителю — это оплата услуг по договору. Это услуги по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и интересов подопечных. Это не поощрение приемных родителей, не стимулирование и не благотворительная помощь со стороны органа опеки,— говорит правозащитник Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».

Нужно еще отметить, что на воспитание в приемную семью часто берут очень сложных детей. Тех, от кого отказываются усыновители или опекуны из-за травмированной психики, тяжелой болезни или инвалидности ребенка.

Размер вознаграждения приемным родителям в Московской области был установлен по разным категориям в 2008 и 2013 годах на уровне от 9200 руб. до 25 тыс. руб. И с тех пор ни разу не индексировался и не менялся.

В январе 2022 года вступила в силу новая редакция закона №307/2021-ОЗ от 29.12.2021, поделившая приемные семьи на первый и второй сорт. Ко второму отнесли приемные семьи, воспитывающие сирот из любых регионов России, кроме Подмосковья. Им назначили унизительную выплату — 3 тыс. руб. И это на фоне постоянно растущих цен и стоимости жизни.

Приемные родители из Балашихи и Дмитрова не согласились с такой дискриминацией и подали иск в Московский областной суд.

— Конституция России, федеральный закон о правах ребенка, Семейный кодекс и Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» запрещают делить сирот на какие-либо категории по произволу чиновников. Например, по месту рождения или по тому, из какого региона их взяли на воспитание. А все приемные родители имеют право на равное и справедливое вознаграждение за исполнение своих обязанностей,— отмечает Алексей Головань.

В ответ власти Московской области приняли еще два закона, вступивших в силу на прошлой неделе. Первый уравнял в правах всех приемных родителей, снизив всем выплату до 3 тыс. руб. Второй подтвердил и укрепил дискриминацию в зависимости от того, из какого региона взяты в семью дети. Для семей, которые воспитывают сирот из подмосковных детских домов, а также с новых присоединенных к РФ территорий, ввели социальные доплаты. Для остальных — нет. В итоге положение всех приемных семей ухудшилось. Во-первых, даже с учетом субсидии размер выплат стал меньше. Например, за воспитание ребенка до трех лет вместо 9200 руб. теперь будут платить 8349 руб., а за ребенка с инвалидностью — 22 140 руб. вместо 25 тыс. руб. Если подмосковные власти хотят таким образом стимулировать прием в семьи сирот именно из Московской области, то подобные меры неэффективны и сомнительны как минимум с моральной точки зрения. Во-вторых, отчисления в Пенсионный фонд будут поступать теперь с минимальной суммы в 3 тыс. руб., что повлияет на размер будущей пенсии приемного родителя.

— Вместо того чтобы устранить дискриминацию и проиндексировать выплаты приемным семьям с учетом роста стоимости жизни и инфляции, подмосковные власти поступают ровно наоборот: выплаты снижены, неравенство закреплено. Думаю, что зарплаты чиновников индексируются регулярно и сейчас намного выше, чем 14 лет назад. Вот все, что нужно знать об уважении властей к труду приемных родителей и их важной социальной функции,— резюмирует Головань.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

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