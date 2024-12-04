Следователи выясняют причины гибели воспитанников интерната «Солнечный дом»

В Волгоградской области начата проверка после смерти двух детей в психоневрологическом интернате «Солнечный дом» в Петровом Вале (Камышинский район). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Дети были госпитализированы 23 и 27 ноября с признаками инфекционного заболевания. Несмотря на оказанную помощь, они скончались 28 ноября. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

ГКССУ СО «Детский ПНИ "Солнечный дом"» — некоммерческая унитарная организация социального обслуживания для детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития. Эти дети частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Учреждение предлагает круглосуточное проживание, включая временное пятидневное проживание по индивидуальной программе. Организация создает условия для жизнедеятельности детей, соответствующие их возрасту и состоянию здоровья, а также расширяет возможности самостоятельного обеспечения их основных потребностей. Все виды социальных услуг в «Солнечном доме» предоставляются бесплатно.

Информация о массовом заражении ветряной оспой среди воспитанников интерната и смерти двух детей появилась в социальных сетях и СМИ. В региональных оперативных службах уточнили, что дети страдали серьезными хроническими заболеваниями, включая ДЦП. Прокуратура Волгоградской области подтвердила, что дети имели врожденные тяжелые хронические заболевания и были инвалидами. Ведомство взяло под контроль ход процессуальной проверки.

Собственную проверку вспышки ветряной оспы в интернате «Солнечный дом» начало и региональное управление Роспотребнадзора. Первые случаи заболевания были зарегистрированы 8 ноября среди детей и сотрудников учреждения. В ходе расследования проведено лабораторное обследование персонала и воспитанников, а также проверено санитарное состояние объекта. Отобраны пробы для исследований, выданы предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятий, включая отстранение сотрудников с признаками инфекционных заболеваний. В интернате введен карантин, проводится дезинфекция и режимные ограничения. За всеми воспитанниками и сотрудниками установлено медицинское наблюдение, заболевшие дети госпитализированы.

Никита Маркеров, Саратов