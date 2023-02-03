Конец эры милосердия

Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» был зарегистрирован в 1991 году и с тех пор ведет борьбу за права сирот. С 2010 года он сотрудничает с Русфондом в рамках проекта «Русфонд.Право». Юристы центра бесплатно помогают сиротам, выпускникам детских домов, приемным родителям и опекунам защищать их законные интересы. О том, как в последнее время меняется социальная политика государства в отношении сирот, рассказал руководитель центра, правозащитник Алексей Головань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Юристы «Соучастия в судьбе» работают по трем основным направлениям: защита права сирот на жилье, освобождение от долгов по ЖКХ и получение социальных выплат, гарантированных государством.

— Человек не может стать полноценным членом общества, если ему приходится жить на улице. Даже если у сироты есть родительское жилье, он не всегда может им воспользоваться, так как на этой квартире зачастую висят долги по коммуналке на несколько сотен тысяч рублей. И получается, что самостоятельную жизнь юноша или девушка начинает со дна долговой ямы. Наконец, социальные выплаты — это возможность учиться после достижения совершеннолетия. То есть получить образование и впоследствии хорошую работу, а не заниматься низкоквалифицированным трудом, едва выйдя за порог детского дома,— поясняет Алексей Головань.— Но о какой учебе может идти речь, если в некоторых регионах сиротское пособие вдвое меньше прожиточного минимума?

В 2020 году в поправках к Конституции были заявлены очень правильные принципы в отношении сирот. Детей назвали «важнейшим достоянием России», а государство объявило, что «принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Но любое заявление должно сопровождаться определенными действиями, а на практике слово и дело у государства расходятся.

— В последние годы, а особенно в последний год главной целью социальных чиновников стала экономия. А на ком удобнее всего сэкономить? На самых беззащитных и бесправных,— говорит Головань.— Особенно сильно мы эту тенденцию почувствовали уже в марте, когда одно за другим начали проигрывать в судах первой инстанции дела об обеспечении сирот жильем. «Право на жилье у сирот есть, а денег у нас на них нет»,— констатировали чиновники, даже не пытаясь оправдываться.

Не было исполнено и поручение Президента РФ о компенсациях детям-сиротам для погашения долгов по ЖКХ. Предложение Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека закрепить гарантии для сирот на федеральном уровне не нашло поддержки ни в Госдуме, ни у руководителей большинства регионов. Проблема по-прежнему решается в ручном режиме или в судах, куда вынуждены обращаться сироты или их опекуны.

По наблюдениям Алексея Голованя, перелом в социальной политике в отношении сирот произошел в 2012–2014 годах:

— До этого времени мы иногда обходились вообще без судов. Достаточно было написать в инстанции подробное и прочувствованное письмо, рассказать о проблеме. Чиновникам было не чуждо милосердие, многие шли навстречу. Потом письма перестали работать. Сейчас на все ответ один: не нравится — идите в суд. Суды тоже стали работать иначе. Если раньше они принимали во внимание прецеденты, то есть решения других судов по аналогичным делам, то теперь нет. Происходит сращивание исполнительной и судебной власти. Судья часто выступает на стороне чиновников.

Головань отмечает, что Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ в 2022 году практически ни разу не поддержала обращения юристов центра и не захотела проверять решения региональных судов, вынесенные не в интересах сирот.

Возникает парадокс: целая армия чиновников — хорошо обученных людей, призванных защищать сиротские интересы,— употребляет свои знания и возможности ровно наоборот: делает все, чтобы не дать сиротам отстоять их законные права.

Хочется опустить руки. Но пока есть хотя бы один шанс выиграть хотя бы одно дело, помочь хотя бы одному сироте, надо работать, считают юристы «Соучастия в судьбе». Эра милосердия подошла к концу, но милосердные законы пока не отменили.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда