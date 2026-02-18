На Урале возбудили уголовное дело об истязании детей в социальном учреждении

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по подозрению в истязании воспитанников социального учреждения в Каменске-Уральском, сообщила пресс-служба ведомства.

В публикации отмечается, что СМИ писали о противоправных действиях одного из работников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в отношении воспитанников в период с 2017 по 2022 год.

Журналисты E1.ru накануне рассказали, что бывшие воспитанники «4-й группы» центра «Красногорский» спустя несколько лет после выпуска пожаловались на жестокое обращение. По словам одного из пострадавших, воспитатель запирала его в туалете, морила голодом и подговаривала детей провоцировать его брата с психическими особенностями, чтобы добиться его принудительного помещения в психиатрическую больницу.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. главы комитета по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и доводах публикации.