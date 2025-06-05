Социальным сиротам подобрали службу

К 1 сентября в России заработает Всероссийская служба помощи семье, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Главная задача новой организации — сократить число детей, изъятых из семей и находящихся в детских домах. В рамках предстоящей реформы планируется создать в регионах сеть реабилитационных и кризисных центров, которые будут помогать сохранять семьи без помещения ребенка в специальные учреждения и лишения родительских прав. Госпожа Львова-Белова полагает, что это позволит снизить «население» детских домов с 60 тыс. до 30 тыс. детей к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среду, 4 июня, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе пресс-конференции рассказала про предстоящую реформу системы профилактики социального сиротства (речь идет о ситуациях, когда дети оказались в приюте или детдоме при живых биологических родителях). В 2024 году президент Владимир Путин поручил госпоже Львовой-Беловой провести проверку по всей стране и узнать, как сократить масштаб этого явления. На прошедшей ранее встрече с главой государства детский омбудсмен рассказала про результаты инспекции (см. “Ъ” от 3 июня): посетив все регионы и изучив личные дела 7 тыс. несовершеннолетних в детских домах и приютах, Мария Львова-Белова пришла к выводу, что 25% детей находятся там «необоснованно». Иными словами, помощь семье можно было оказать альтернативными способами, к примеру отдав детей под опеку родственникам и т. д.

Основная проблема в том, что большую часть решений по изъятию ребенка из семьи принимают комиссии по делам несовершеннолетних и полиция, считает Мария Львова-Белова, но у них нет задачи сохранить семью. В ходе предстоящей реформы на первый план должны выйти социальные службы, кураторы по работе с семьей, реабилитационные и специальные кризисные центры, работа которых нацелена на то, чтобы дети оставались в семьях. В некоторых регионах такие центры заработали прямо во время проверки, что привело к сокращению числа детей в спецучреждениях на 10,2% (с 60 тыс. до 53,9 тыс.) в 2024–2025 годах.

По итогам встречи с президентом было принято решение создать новую организацию для сокращения социального сиротства — Всероссийскую службу помощи семье, которая заработает к 1 сентября. В каждом регионе появятся комиссии по проверке обоснованности помещений детей в детские дома и приюты, они будут составной частью новой службы, рассказала вчера Мария Львова-Белова. Члены комиссий будут выяснять, все ли меры помощи семье оказаны или является ли изъятие ребенка из семьи единственным способом помочь ему. Сотрудники новой службы также будут помогать гражданам в восстановлении родительских прав. Новая организация будет привлекать к работе НКО, занимающиеся профилактикой социального сиротства. Также, рассказала Мария Львова-Белова, в ближайшее время по поручению президента будет создана федеральная межведомственная рабочая группа по вопросам семьесбережения и профилактики социального сиротства: в нее войдут сотрудники администрации президента, Генпрокуратуры, ФСБ, СК, Верховного суда и других ведомств.

Отдельно детский омбудсмен рассказала про проблему финансирования: бюджет детских домов и приютов формируется по числу коечных мест, в итоге учреждения заинтересованы в том, чтобы они были заполнены. «Очень важно, сохраняя кадровый потенциал, чтобы мы ушли от зависимости с коечным фондом и перепрофилировали эти учреждения в кризисные центры для мам с детьми»,— пояснила госпожа Львова-Белова. По ее прогнозам, к 2030 году количество детей в детских домах и приютах сократится до 30 тыс. детей. «И это будет не просто цифра, это будет выстроенная работа с семьями,— уверена госпожа Львова-Белова.— То есть не просто вернем, а создадим нормальные условия для каждого ребенка в семейном окружении».

«Создание Всероссийской службы помощи семьям станет значительным шагом к системной поддержке региональных НКО, работающих в сфере профилактики социального сиротства,— заявила “Ъ” директор нижегородского благотворительного фонда "Алиса" (работает с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, имеющими риск изъятия или отказа от детей) Екатерина Молчанова.— Эта инициатива позволит объединить усилия различных организаций и обеспечить более эффективное сотрудничество на местах. Системный подход к помощи семьям в трудной ситуации — это залог успешного предотвращения социального сиротства. Надеемся, что новая служба создаст необходимые условия для защиты прав детей и родителей, а также будет способствовать развитию региональных моделей помощи и поддержки».

Эмилия Габдуллина