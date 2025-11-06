Директора московской клиники пластической хирургии обвинили в торговле детьми

Обвинение в торговле детьми предъявлено директору московской клиники пластической хирургии New Me Дарине Рубининой. Об этом сообщило «РИА Новости». Правоохранители обратились в Тверской районный суд Москвы и просят назначить фигурантке запрет определенных действий.

31 октября по делу о торговле детьми арестовали председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую. Она признала вину. Фабула дела неизвестна.

Через три дня в СИЗО по этому делу отправили еще двух человек. Это предприниматель из Подмосковья и женщина, чьего ребенка, предположительно, передали в другую семью. По инкриминируемой статье (ст. 127.1 УК) фигурантам грозит до 10 лет колонии.

Никита Черненко