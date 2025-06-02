Путин поддержал идею создать Всероссийскую службу помощи семье

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова отчиталась президенту Владимиру Путину о результатах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. На встрече с президентом она предложила создать на основе инспекции Всероссийскую службу помощи семье. Владимир Путин предложение одобрил, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Инспекция проводилась в 2024 году в 89 субъектах страны. Ее цель — оценить систему профилактики сиротства на федеральном региональном и муниципальной уровнях на соответствие законодательству и современным практикам правоприменения. В рамках инспекции ведется работа в том числе по снижению числа детей, помещенных в соцучреждения, и помощи родителям в восстановлении родительских прав.

Докладывая президенту о результатах, госпожа Львова-Белова указала на проблемы в межведомственной коммуникации по вопросам работы с сиротами в регионах. «У нас нет единого ответственного. В регион приезжаешь: детский дом, приют, дома ребенка в разных ведомствах, разные зампреды правительства. Даже из одной семьи, представляете, детей привозят в дом ребенка: одного ребенка — в одно ведомство, троих детей — в другое ведомство. Как эту работу выстроить дальше? Непонятно»,— сказала детский омбудсмен. Она предложила ввести в регионах ответственных за работу с детьми в соцучреждениях, чтобы такой человек мог «видеть всю вертикаль» и «за все отвечать».

Кроме того, госпожа Львова-Белова отметила, что после инспекции многие регионы стали внедрять новые практики и направлять дополнительные ресурсы на работу с сиротами. Поэтому, считает омбудсмен, необходимо преобразовать Всероссийскую инспекцию во Всероссийскую службу помощи семье. Это позволит «сохранить внимание» регионов к проблеме, отметила госпожа Львова-Белова. Она добавила, что эту инициативу она уже обсудила с Генпрокуратурой, Минпросвещения и Минсоцзащиты.

Полина Мотызлевская