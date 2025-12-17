Число детей в детских домах и приютах сократилось до 49 тысяч

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что число детей в детских домах, приютах и домах ребенка сократилось с 61 тыс. до 49 тыс. Сокращение числа детей в учреждениях она связала с проведением инспекции. Поводом для нее стали данные о том, что 25% несовершеннолетних находятся в детдомах необоснованно.

«Когда закончилась инспекция, и сейчас еще прошел определенный период времени, когда мы внедряем уже те рекомендации, которые были даны регионам, количество детей сократилось в учреждениях»,— сказала омбудсмен в эфире телеканала «Россия 24».

Госпожа Львова-Белова напомнила, что в целях до 2030 года — сокращение числа детей в учреждениях до 30 тыс. Добиться таких показателей власти намерены с помощью поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в социально опасном положении.

В июне омбудсмен сообщала, что сиротами являются 340 тыс. российских детей. Еще 190 тыс. находятся в группе риска попадания в детские дома или приюты. В октябре 2024 года омбудсмен говорила, что в детских стационарных учреждениях России находятся более 58 тыс. детей. Из них 34–35 тыс.— это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Остальные находятся там без статуса, иногда годами.

Полина Мотызлевская