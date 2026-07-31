Бездомный лендлорд

Сирота Алексей Ф. обратился за помощью к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову. Молодой человек, инвалид с детства, фактически остается без крыши над головой. Формально у Алексея есть жилье: доли в комнатах двух московских коммуналок и половина однокомнатной квартиры в Подмосковье. Но реально жить там невозможно. Нет места для изолированного проживания человека с особыми потребностями. Верховный суд при этом неоднократно указывал, что право на жилье должно быть не формально существующим, а объективно реализуемым.

Для обычного человека спор о квадратных метрах — это бюрократия. Для сироты с инвалидностью — это вопрос базовых условий жизни. Алексей с детства наблюдается в Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом, он живет с перинатальной ВИЧ-инфекцией. Это значит, что ему особенно важны предсказуемость жизни и нормальные бытовые условия. Всего этого он пока лишен из-за юридических коллизий.

Алексей родился в Москве в 2006 году. Когда ему было одиннадцать лет, родители мальчика умерли. С рождения он был зарегистрирован в коммунальной квартире, в комнате площадью 20,9 кв. м. Сейчас там проживают пять человек, включая бывшую супругу отца Алексея, ее дочь и внуков. Еще в наследство сирота получил 1/2 доли в крошечной комнате в другой московской коммуналке. Там вторым собственником является его сводная сестра.

Департамент труда и социальной защиты города Москвы официально установил, что жить там Алексей не может.

Однако в постановке на очередь на жилье от государства сироте отказали. Дело в том, что после смерти матери Алексей еще унаследовал 1/2 доли однокомнатной квартиры в Московской области, где сейчас живет его вторая сводная сестра, которую он никогда не видел и никогда с ней не общался. Для Алексея там тоже места нет. Но официально факт невозможности проживания в этой квартире установлен не был, и в этом вся проблема.

Юристы благотворительного центра «Соучастие в судьбе» помогли Алексею подготовить документы для суда. Пресненский районный суд Москвы встал на сторону Алексея и признал его право на получение жилья от государства.

— Однако апелляционная инстанция Московского городского суда отменила это решение. Мосгорсуд сослался на норму закона города Москвы, которая к делу Алексея применима быть не может, так как речь идет о жилом помещении в Московской области, где действуют законы этого региона. То есть была допущена судебная ошибка,— рассказывает Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Самое тревожное, что эту ошибку затем повторили Второй кассационный суд и судья Верховного суда РФ. То есть одна инстанция допустила ошибку, а остальные, не разбираясь, просто копировали ее. Так формальный подход лишает уязвимого человека шанса на нормальные условия жизни.

Сейчас у Алексея остается последняя надежда — на председателя Верховного суда Игоря Краснова. 22 июня сирота направил ему жалобу. В своих выступлениях Краснов не раз говорил, что восстановление социальных прав граждан — ключевая задача судебной системы: от этого зависит доверие людей к правосудию.

Юристы центра «Соучастие в судьбе» очень надеются, что судебная ошибка будет все-таки замечена и исправлена. Ведь за каждой сухой строкой судебного акта стоит живой человек, которому просто нужно место, где можно спокойно жить, лечиться и строить планы на будущее. Право должно быть реальным, а не «бумажным», тогда гарантии государства действительно будут работать для тех, кто в них нуждается.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда