А четвертому не бывать

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ) предложил ужесточить процедуру опекунства. Он намерен ввести ограничение: не более трех детей под опекой для одной семьи. Инициатива должна поставить заслон недобросовестным опекунам, которые берут детей ради государственных выплат. Эксперты, однако, отмечают, что решать проблемы в сфере опеки нужно «не математически», а комплексно — перестраивая систему работы контролирующих органов и улучшая квалификацию специалистов. А предлагаемое ограничение, по их мнению, лишит многих детей шанса попасть в подходящую семью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Совете федерации хотят покончить с практикой «семейных детских домов»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ В Совете федерации хотят покончить с практикой «семейных детских домов»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На рассмотрение правового управления Совфеда поступили поправки к Семейному кодексу, ограничивающие количество опекаемых детей максимум тремя для одной семьи. Исключение делается для братьев и сестер, а также детей, которые ранее уже воспитывались вместе.

Автор законопроекта — сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Он полагает, что инициатива поможет бороться с практикой, когда «детей скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги».

Также в пояснительной записке утверждается, что ограничение поможет полноценнее адаптироваться в семье и даст органам опеки дополнительные возможности для контроля.

Согласно Семейному кодексу, детей можно взять под опеку, если они остались без попечения родителей. Опека длится, пока ребенку не исполнится 14 лет (с этого момента и до 18 лет оформляется попечительство). Подопечный должен проживать в семье на правах воспитуемого, взамен опекун получает от государства ежемесячные выплаты. Они различаются в зависимости от региона: так, в 2024 году в Москве можно было получить от 21 873 до 36 453 руб., а в Ульяновской области — лишь 10 896 руб. Опекун обязан ежегодно отчитываться государству за расходование этих средств. Органы опеки минимум два раза в год должны контролировать условия содержания детей.

Айрат Гибатдинов заявил “Ъ”, что подготовил законопроект после «серьезного анализа» ситуации с семейным опекунством. Анализ же он решил провести после недавнего скандала в Ульяновской области: выяснилось, что женщина, взявшая под опеку сразу семерых детей, регулярно применяла к ним насилие. «Мы с помощниками и командой юристов пришли к выводу: когда люди берут более трех приемных детей, то это уже бизнес, а не чувство любви. В итоге получаются мини-детские дома, но с неквалифицированными специалистами и условиями, которые нередко хуже, чем в обычном детском доме»,— заявил сенатор.

Сейчас закон никак не ограничивает количество детей, которые могут быть взяты под опеку или усыновлены.

В правилах создания приемной семьи, утвержденных правительством в 2009 году, указано, что «количество детей, включая родных и усыновленных, не превышает, как правило, восемь человек» — но это лишь рекомендация, не обязательная к исполнению. В 2018 году Минпросвещения подготовило пакет изменений процедуры усыновления и взятия под опеку. В первой версии документа также предлагалось отдавать не более трех детей в семью — и не чаще одного ребенка в год. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в июне 2023 года, но к тому моменту норма об ограничении числа приемных или опекаемых детей из его текста исчезла.

Программный директор благотворительного фонда «Дети наши» Светлана Строганова назвала инициативу «очередной попыткой законодателей решить комплексную проблему запретительными мерами».

«Органы опеки проверяют семьи опекунов два раза в год. Нет принципиальной разницы, контролировать им содержание троих или пятерых детей»,— полагает эксперт. При этом у госпожи Строгановой, которая сама является приемным родителем, есть серьезные претензии к качеству государственного контроля таких семей. Сначала надо повысить квалификацию сотрудников органов опеки и расширить их штат, считает эксперт: «Тогда будет легче уловить проблему в семье — неважно, кровной или приемной». Принятие поправок от сенатора Гибатдинова может «обречь целый ряд детей на жизнь вне семьи», считает Светлана Строганова.

Директор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская отмечает, что в приемных семьях периодически встречаются трагические ситуации. По ее словам, российское законодательство устроено так, «что взять ребенка в семью очень легко». «Есть своеобразный чек-лист: уровень доходов, наличие жилья, обучение в школе приемных родителей. Если эти формальные критерии соблюдены, то органы опеки не могут отказаться отдать ребенка семье»,— говорит эксперт. Госпожа Альшанская считает, что нужно перестроить систему усыновления и опекунства: «Следует повышать уровень подготовки сотрудников органов опеки. Компетентные специалисты будут рассматривать каждый случай уже не механически, а оценивая реальные возможности семьи. При таком ответственном подходе мы гораздо реже будем видеть в семьях большое количество опекаемых детей. Но те, кто действительно может взять на себя подобную ответственность, не будут лишены такой возможности».

Полина Ячменникова