Без Юрьева дня

Уже не первый год в Москве приемные семьи, воспитывающие сирот из других регионов, сталкиваются с проблемой: местные власти экономят бюджет и не хотят содержать «чужих» детей на столичные деньги. С 2016 года чиновники упрямо требуют от сирот постоянную прописку в Москве. Таким образом, для детей и их опекунов негласно введено крепостное право, попирающее конституционные права гражданина России. Но теперь чиновники пошли еще дальше. Прописка больше ничего не гарантирует. Переезд в Москву из другого региона нужно еще согласовывать, хотя это, разумеется, незаконно. С таким требованием столкнулась семья Елисеевых из Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Пять лет назад Анастасия и Андрей Елисеевы взяли под опеку мальчика Ярослава. У Ярослава редкое генетическое заболевание: синдром Рассела — Сильвера. Шансов найти семью для него было немного, и Елисеевы пожалели малыша, хотя сначала планировали взять в семью здорового ребенка. При этом синдроме ребенок не просто медленно и плохо растет — страдает сердечно-сосудистая система, неправильно развивается скелет, есть неврологические проблемы и задержка нервно-психического развития.

Через полтора года после того, как в семье появился Ярослав, Елисеевы решили взять на воспитание еще одного ребенка — на этот раз точно здорового. Но в детском доме им предложили оформить опеку над братьями-погодками — Никитой и Егором. Елисеевы согласились.

Опекуны понимали, что вылечить Ярослава нельзя, но можно улучшить качество его жизни, если принимать препараты для выработки гормона роста и проходить физиотерапию. В Нижегородской области не было специалистов по реабилитации ребенка с таким редким диагнозом, поэтому в 2020 году Елисеевы решили переехать в Москву.

Сразу после переезда все трое детей были поставлены на учет в органах опеки Отдела социальной защиты населения района на Царицыно, устроены в школу и прикреплены к поликлинике, а опекуны оформили постоянную регистрацию в столице на год. Договор о приемной семье в Нижегородской области был расторгнут и автоматически подлежал перезаключению в московской опеке. Но не тут-то было. Московские чиновники ничего не хотели знать о Конституции РФ, которая гарантирует каждому гражданину право на свободу передвижения и выбор места жительства. Они застряли в тех веках, когда в России еще не отменили крепостное право. По мнению чиновников, каждый сирота приписан к определенной области и самовольно сниматься с места не может. А если уж опекуны имели такую дерзость, то никаких выплат от государства требовать не должны. Переезд в Москву нужно было согласовать с опекой столичного района Царицыно. А на все просьбы привести законные основания следовал ответ: «А вот у нас тут так!»

Тем временем после обследования в столичных больницах Ярославу оформили инвалидность. А еще выяснилось, что Никита и Егор тоже больны. Им поставили диагноз «шизофрения». На лечение и воспитание уже троих детей-инвалидов очень нужны были деньги, но без договора с опекой Елисеевы получить их не могли. Чиновники требовали, чтобы Анастасия и Андрей заново оформили заключение о возможности быть опекунами.

— Тот факт, что опека над детьми не была ни прекращена, ни отменена и Елисеевы фактически продолжают являться опекунами, никого не смущал. Абсурд ситуации заключался еще и в том, что быть опекунами бесплатно Елисеевы могли и дальше сколько угодно. А вот чтобы получать выплаты, нужно заново собирать огромный пакет документов,— говорит Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе», который помогал семье отстаивать свои права в суде.

Мытарства Елисеевых в судах продолжались почти три года. Решить вопрос удалось только после вмешательства сенатора Александра Башкина, который направил запросы генеральному прокурору и главе Следственного комитета.

Прежде на Руси у крепостных был хотя бы Юрьев день. Для современных сирот и их опекунов такой привилегии не предусмотрено.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда