СКР возбудил 420 уголовных дел о нарушениях при выдаче жилья детям-сиротам

СКР представил данные об обеспечении жильем детей-сирот: на начало 2025 года в очереди на получение жилья состоят 184 тыс. сирот, это лишь на 2% меньше, чем в прошлом году. В ведомстве число необеспеченных жильем назвали «по-прежнему значительным». Также СКР сообщил, что в 2025 году следственные органы возбудили уже 420 уголовных дел о нарушениях в данной сфере.

В материале ведомства говорится, что на обеспечение жильем государство выделяет «значительные объемы» финансовых средств. Поэтому правоохранители должны выявить и пресечь «злоупотребление и халатность со стороны недобросовестных чиновников». Еще одной проблемой в сфере обеспечения жильем СКР назвал большое число неисполненных судебных актов — по состоянию на июль 2025 года число сирот, имеющих на руках судебные решение о предоставлении жилья, составило лишь 24 тыс.

Председатель СКР Александр Бастрыкин с учетом ситуации потребовал «исключить факты волокиты» при проверках и расследовании уголовных дел об обеспечении жильем, сообщает пресс-служба ведомства.

Полина Мотызлевская