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13 сентября, пятница
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Главные анонсы 13 сентября
12/09
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
12/09
Зеленский рассказал о работе Украины над планом выполнения минских соглашений
12/09
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
12/09
Патриарх Кирилл уволил своего пресс-секретаря в связи с оптимизацией
01:59
МИД РФ рассчитывает на пересмотр подхода США к контролю над вооружениями
01:49
США выделят Багамам еще $4 млн на восстановление после урагана Дориан
01:28
Минтруд оценил затраты на повышение МРОТ в 20,9 млрд рублей
00:59
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
00:33
Минкомсвязь предложила обнулить плату за используемые для госнужд радиочастоты
12/09
Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в другое место
12/09
США восстановили военную помощь Украине
12/09
Минобороны назвало бездоказательными заявления генсека НАТО о размещении Россией ракет в Европе
12/09
В Москве начальницу окружного отдела ФНС отправили под домашний арест по делу о взятке
12/09
Путин пообещал Нетаньяху приехать в Израиль
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(обновлено: 12.09.2019)
Деятельность "Общероссийского народного фронта"
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Вице-губернатора призвали на фронт
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«Спасибо огромное, что поныли»
В Сочи начался шестой медиафорум ОНФ
Медиафорум ОНФ переехал в Сочи
Мероприятие движения подстраивают под график Владимира Путина
3
В ОНФ прибывают кадры из РЖД
Кадрами в движении займется замглавы корпоративного университета
Кадры ОНФ пригодились партии власти
В «Единую Россию» переходят участники президентского движения
4
«Сейчас происходит что-то странное и непонятное»
Обновление ОНФ идет медленно и не без сложностей
1
Исполком и его команда
Михаил Развожаев хочет работать в ОНФ со своими кадрами
1
Из Хакасии во фронт
Михаил Развожаев может возглавить исполком ОНФ
22
ОНФ уважать себя заставил
Как прошла встреча Владимира Путина с центральным штабом Фронта
1
Дума расходится с «Фронтом»
ОНФ утвердит на съезде новых сопредседателей и членов центрального штаба
У компании вице-спикера тверского заксобрания нашли машину времени
«Электромеханика» выполнила госконтракт еще до конкурса
Лесозаготовители не вписались в систему
Малые и средние компании не сообщают о сделках с древесиной в ЛесЕГАИС
Калужские старты
ОНФ разбил свой собственный лагерь
ЦБ идет по ссудам
Нефинансовым организациям могут запретить выдачу жилищных займов
5
«Народный фронт» предложил прописать «предпенсионный возраст» в законе
Движение выступает за увеличение переходного периода реформы
10
Доклад президенту пишут всем фронтом
ОНФ расскажет Владимиру Путину об экстремизме в интернете
1
Условия обучения признаны плохими в половине российских школ
ОНФ провел мониторинг образовательных организаций
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Фото дня: 12 сентября
Акция протеста в Бангладеш, игровая выставка в Японии, давка в Зимбабве и другие кадры
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Как развивалось дело «Седьмой студии»
Хроника театрального процесса
Видео
«Молчание перестало быть спасительным оберегом»
Юрий Дудь и Кирилл Серебренников выступили в поддержку протестующих
Фотогалерея
Новинки автосалона во Франкфурте
Главные тренды и премьеры выставки
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Презентация Apple
iPhone с тремя камерами, Apple Watch с негаснущим дисплеем и другие новые устройства и сервисы
Видео
Полицейский school bus и другие символы на продажу
Можно ли заработать на протестных и патриотических футболках
Фотогалерея
«Я всегда буду против»
Каким был Егор Летов — один из главных отечественных рок-музыкантов
Фотогалерея
Светская хроника
Премьеры фильмов «Жара» и «Одесса», Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow и другие события
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Непокоренный US Open
Как прошел Открытый чемпионат США по теннису, который едва не выиграл россиянин Даниил Медведев
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Интерактивная карта: результаты выборов в Мосгордуму
Выборы-2019: как проголосовали в регионах
Откуда есть пошли новые русские, силовики и креативный класс
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«Москва», спаленная дизлайком
За что досталось клипу Тимати и Гуфа
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Глава «Транснефти» Николай Токарев рассказал “Ъ” об отношениях с «Роснефтью»
Председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова о прошлом пенсионной системы
Глава «Вольво Восток» Сергей Яворский о стратегии на падающем рынке
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Почему в России стремительно растет число алкомаркетов
Что тормозит развитие региональных аэропортов
Почему у пенсионных брокеров все меньше работы в пенсионной системе
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия