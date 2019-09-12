Фронт пришел в движение

Почти сразу после единого дня голосования федеральные власти приступили к смотру сил перед парламентскими выборами 2021 года. «Единая Россия» на ближайшем партийном съезде решит, в каком руководящем составе будет готовиться к думской кампании 2021 года и какие новые технологии ей нужны для победы. Тем временем Общероссийский народный фронт, который сразу после его создания в 2011 году многие считали конкурентом партии, вечером в пятницу получит нового руководителя исполкома в лице вице-губернатора Подмосковья Михаила Кузнецова, известного жестким политическим менеджментом.

В четверг секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ближайший партийный съезд будет посвящен избирательной кампании 2021 года. Единоросс по-прежнему воспринимает прошедший единый день голосования как победный, но на президиуме генсовета он призвал однопартийцев «не почивать на лаврах» и как можно раньше ставить вопрос о проблемах 2021 года. Состав партийных институтов, который традиционно пересматривают на съезде, обновится, подчеркнул господин Турчак.

Ротация генсовета партии составит примерно 40–50%, сообщил собеседник “Ъ” в ЕР.

«К выборам надо готовиться на следующий день после выборов. Вот и решим на съезде, как будем побеждать. Обсудим прошедшие выборы, какие успешные практики в регионах у нас были и какие новые технологии будем использовать»,— поделился источник.

По его информации, дата съезда еще не определена: «В начале ноября или в конце октября проведем, не выдохнули еще после выборов».

Впрочем, не все согласны считать выборы 8 сентября бесспорной победой ЕР. Политолог Константин Калачев считает, что если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, партия рисковала бы утратить часть мест в Государственной думе. Ситуация 2021 года для ЕР будет сильно отличаться от 2016-го, говорит политолог: успехи партии во многом тогда основывались на популярности Владимира Путина и восприятии ЕР как инструмента решения проблем. Но теперь рейтинг президента партии так легко уже не передать, а сама она обладает собственным антирейтингом, поскольку ее считают ответственной за пенсионную реформу и ряд других непопулярных решений. То, что в партии задумались о проблемах, по мнению господина Калачева, неплохо, но чтобы преодолеть их, партии необходимы «позитивные предложения»: «Есть запрос на перемены, значит, партия должна сама их предложить. И нужны успехи на выборах 2020 года».

В четверг стало известно, что исполком ОНФ возглавит вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов. Центральный штаб фронта должен принять это решение в пятницу. Господин Калачев считает, что такое назначение может означать, что и фронту поставят какие-то задачи именно к выборам: по его словам, подмосковный вице-губернатор не просто чиновник, а опытный и жесткий политтехнолог. Политолог Ростислав Туровский также считает, что это назначение будет означать ориентацию ОНФ на более активное участие в выборных кампаниях и укрепление региональной сети. Политолог Антон Хащенко, в свою очередь, отмечает, что ОНФ не хватает «содержательного позиционирования», и это помешает Михаилу Кузнецову усилить движение.

В 2006 году Михаил Кузнецов стал заместителем руководителя департамента региональной работы ЕР, а в дальнейшем работал в полпредстве ЦФО начальником департамента по вопросам внутренней политики. На работу в Подмосковье он пришел с приходом губернатора Андрея Воробьева и курировал муниципальную реформу региона. Сейчас господин Кузнецов является слушателем Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Источники “Ъ”, близкие к администрации президента, говорят, что Михаил Кузнецов работал в плотном контакте с главой управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, который в последнее время курировал и ОНФ. Внутриполитический блок АП курирует также и ЕР.

Источник “Ъ” отмечает, что сейчас время проверки, какие есть ресурсы и что с ними можно сделать для кампании 2021 года. После такой проверки будут приниматься конкретные решения, считает собеседник “Ъ”.

Идею о том, что обе структуры могут готовиться к выборам 2021 года вместе, поддерживают не все собеседники “Ъ”. «Назначение Михаила Кузнецова будет иметь отношение к кампании ЕР, только если блоки разрешить, а ЕР и ОНФ сблокировать, но это фантастика»,— отметил источник “Ъ”, близкий к руководству ЕР. «ОНФ может использоваться как угодно,— считает политолог Виталий Иванов.— Принципиальный вопрос в том, что в бюллетене не может быть никакого фронта. Только партии».

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что сейчас еще рано рассуждать, кто и для кого станет вспомогательной структурой: «Драматургия кампании еще не режиссирована,— говорит он.— В зависимости от того, как видят ее организаторы выборов и какая ситуация будет складываться в общественно мнении, можно будет делать выводы о том, какую роль в кампании сыграет ОНФ».

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина, Елена Рожкова, Людмила Сергеева