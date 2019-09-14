ОНФ делегировали руководство

Вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов стал новым главой исполкома ОНФ. Члены Центрального штаба организации решили этот вопрос без длинных обсуждений. Господин Кузнецов курировал муниципальную реформу в Подмосковье и имеет хорошие контакты в администрации президента.

Вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов в пятницу официально стал главой исполкома ОНФ. Члены Центрального штаба проголосовали за это решение единогласно. Альтернативных кандидатур не выдвигалось. СМИ сообщили о назначении господина Кузнецова еще накануне, поэтому особой интриги на заседании штаба не было.

Вопрос о главе исполкома стоял в конце повестки. До этого члены штаба около полутора часов обсуждали текущие проекты. Телеведущая Елена Малышева успела поспорить с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым о том, нужно или нет употреблять слова «амбассадор» и «волонтер». Господин Шмаков предложил в публичных высказываниях говорить «доброволец» и «посол». Госпожа Малышева ответила, что новое интернет-поколение англоязычное и не надо его отпугивать. Господин Шмаков возражал, что надо думать и о пожилой аудитории.

Лидер «Молодежки ОНФ», экс-офицер внутренних войск рассказывал о «полевом лагере» для молодежи «Рубеж», где ОНФ готовил из молодежи добровольных пожарных. Собравшиеся слушали истории о «сводных отрядах» ОНФ, которые три раза выдвигались в Иркутскую область, а также про футбольный проект «Красава».

Заседание подошло к главному вопросу.

Сопредседатель ОНФ, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров коротко поблагодарил бывшего главу исполкома, губернатора Севастополя Михаила Развожаева и сразу предложил проголосовать за Михаила Кузнецова, что все присутствующие единогласно и сделали.

Уже после этого некоторые участники заседания решили обсудить кандидатуру нового главы исполкома. Экс-глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов заявил, что в свое время он взаимодействовал с господином Кузнецовым, когда фронт занимался проблемами Московской области. В итоге господин Анисимов охарактеризовал Михаила Кузнецова как «хорошего политического администратора, эффективного менеджера, продвинутого технолога».

Сам Михаил Кузнецов в своем выступлении поделился, что шесть лет работы в Подмосковье были «лучшим периодом» его жизни. «Постараюсь вас не подвести»,— заверил он собравшихся.

Член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева заявила, что новому лидеру организации следует помнить, что ОНФ — это «движение людей, а не чиновников».

Уже позже сопредседатели Центрального штаба ОНФ и сам господин Кузнецов представили официальную версию назначения. Так, по словам сопредседателя организации Елены Шмелевой, кандидатура Кузнецова была выбрана из-за хорошей динамики социальных проектов Подмосковья, которые он курировал. Алексей Комиссаров поделился, что сейчас господин Кузнецов проходит обучение по программе РАНХиГС по подготовке кадрового резерва. Ее выпускники часто становятся губернаторами. Сам новый глава исполкома рассказал о собеседовании с третьим сопредседателем штаба, известным детским хирургом Леонидом Рошалем, с которым пересекался по подмосковным делам.

По информации “Ъ”, господин Кузнецов как вице-губернатор взаимодействовал с главой управления внутренней политики администрации президента РФ Андреем Яриным, который последнее время курировал ОНФ.

В администрацию Московской области Михаил Кузнецов пришел вместе с губернатором Андреем Воробьевым. Чиновник в том числе курировал муниципальную реформу, которая была связана с укрупнением муниципальных образований региона. В ряде случаев это приводило к конфликтам с местными депутатами и главами местных администраций.

Андрея Ярина и Михаила Кузнецова обвинял в причастности к своим проблемам с правоохранительными органами экс-глава Серпуховского района Александр Шестун. Господину Шестуну вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Вину в инкриминируемых преступлениях господин Шестун не признает.

Осведомленный источник “Ъ”, знакомый с биографией Михаила Кузнецова, утверждает, что у него хорошие отношения и с другими чиновниками внутриполитического блока администрации президента, в том числе с первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко.

Андрей Винокуров