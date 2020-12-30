ОНФ нашел недолив бензина на заправках в Москве

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили, что на каждой четвертой заправке в Москве и Московской области не доливают более 1% топлива, на каждой восьмой — более 3%. Об этом сообщается на сайте движения.

Исследование проводилось с лета 2020 года в Москве и Московской области, а также еще нескольких неназванных регионах. Активисты сделали 655 контрольных закупок бензина АИ-92.

«Выяснилось, что на 157 АЗС, то есть на каждой четвертой станции, недоливают более 1% топлива. Недоливы в объеме более 3% эксперты обнаружили на 85 заправках, или на каждой восьмой АЗС»,— говорится в сообщении.

Также у экспертов возникли вопросы к качеству топлива на 118 заправках — там октановое число оказалось меньше заявленного, еще 33 станциях оно было больше нормы. Однако в большинстве проверенных заправок (504, 77%) бензин соответствовал требований. «Реально же некачественный бензин участники исследования зафиксировали всего на десяти автозаправочных станциях»,— отметили в ОНФ.

1 октября вступил в силу стандарт, который должен обезопасить граждан от недолива топлива. Чтобы ему соответствовать, АЗС придется закупить колонки с программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Новый ГОСТ для АЗС обновит колонки».