ОНФ требует отменить закупку iPhone для Ивановской облдумы

Активисты проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За честные закупки» просят отменить закупку дорогостоящих электронных гаджетов для Ивановской областной думы, сообщили “Ъ” в пресс-службе движения. По словам сопредседателя ивановского областного штаба ОНФ Дмитрия Сафонова, речь идет о закупке на 430 тыс. руб.

«Народные избранники за счет межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации заказали себе компьютер-моноблок за 132 тыс. руб., ноутбук Lenovo за 151 тыс. руб., два флеш-накопителя Kingston HyperX Savage на общую сумму 39 тыс. руб. Но "гвоздем" закупки, безусловно, является смартфон Apple iPhone Xs Max 512GB за 111 тыс. руб.»,— утверждает господин Сафонов.

По мнению экспертов ОНФ, к закупаемым товарам предъявлены завышенные потребительские характеристики.

Депутат Госдумы, руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта считает, что объем закупки говорит о том, что у нее будет только один пользователь. По его словам, фронт обратится к губернатору региона Станиславу Воскресенскому, а также к председателю облдумы с просьбой отменить данную закупку, как расточительную.

Андрей Винокуров