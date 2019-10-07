Линия «Фронта» смещается в регионы

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) сменит вектор работы после назначения главой исполкома бывшего вице-губернатора Подмосковья Михаила Кузнецова: одним из ведущих направлений может вновь стать региональное, утверждают источники “Ъ”. При этом место курирующего регионы заместителя главы исполкома ОНФ освободилось три месяца назад и до сих пор вакантно. Сами региональные отделения ОНФ, как выяснил “Ъ”, за последние годы потеряли инициативу, срослись с местными администрациями и «новых вводных» пока не получали.

Близкие к администрации президента источники “Ъ” считают, что обновленное руководство ОНФ вновь намерено сделать акцент на работе с регионами. Отметим, что ОНФ был создан в 2011 году и использовался в том числе для критики местных и региональных властей, фактически конкурируя с партией «Единая Россия». «Фронт», в частности, критиковал отдельных губернаторов за излишние траты и превышение должностных полномочий, причем в конечном итоге это имело политические, а порой и процессуальные последствия. Так, главу Сахалинской области Александра Хорошавина фронт уличил в приобретении трех дорогостоящих внедорожников, двух вертолетов, строительстве правительственного гаража и выделении средств на «улучшение имиджа» в 2013 году. В феврале 2018 года господин Хорошавин был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за взятки. Новосибирский губернатор Василий Юрченко, которому «Фронт» указывал на «сокрытие реального размера доходов», после отставки в 2014 году стал фигурантом нескольких уголовных дел, а в 2017 году был признан виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли и получил три года условно.

«Региональное направление изначально задумывалось как основное в ОНФ»,— говорит глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: по его словам, все проекты «Фронта» первоначально были связаны с региональной повесткой, причем «движение первое время было независимым от администраций субъектов».

По данным опроса «Левада-центра» 2015 года, более половины опрошенных знали об ОНФ. «Фронт» не стал брендом, сравнимым по узнаваемости с ЕР, но 60% тех, кто знал о его работе, оценивали его положительно. Активисты в регионах уверяют, что в движение обращались даже представители оппозиции и гражданские активисты за поддержкой в решении локальных проблем, например в области незаконного строительства или обращения с отходами. Среди самых активных было созданное после марта 2014 года отделение ОНФ в Севастополе: активист регионального штаба Иван Комелов даже склонен считать отставку губернатора Сергея Меняйло в 2016 года в том числе и заслугой активистов «Фронта». Регулярно претензии к региональной власти и командам губернаторов предъявляли и активисты Ставрополья, Приморья, Ростовской и Нижегородской областей. «ОНФ использовался как дубина для контроля губернаторов,— говорит близкий к АП собеседник “Ъ”.— Антикоррупционный проект "Фронта" "За честные закупки" (создавался на волне общественных антикоррупционных проектов, в том числе "Роспила" Алексея Навального.— “Ъ”), а также "Народная экспертиза" (контроль за исполнением майских указов президента 2012 года.— “Ъ”) и экологический проект ОНФ приносили узнаваемость». В январе 2014 году ОНФ официально стал контролером исполнения майских указов президента и докладов правительства. «Это существенно усилило статус организации»,— добавляет другой собеседник “Ъ”.

Сейчас большинство региональных штабов ОНФ не критикуют власть, говорят опрошенные “Ъ” политики и эксперты. Глава ульяновской общественной организации «Правовое экологическое сопротивление» Наталия Лазарева говорит об отсутствии реакции регионального отделения даже на официальные запросы. Отделение ОНФ в Санкт-Петербурге в последнее время просто публикует на своем сайте статьи о проблемах благоустройства, жалобы горожан на незаконные свалки и просьбы сохранения исторических объектов. К началу 2019 года критическая повестка была в большей степени сведена на нет, годом ранее движение потеряло статус контролера майских указов и перенесло акцент на социальные проекты, такие как «Регион заботы» Нюты Федермессер (посвящен развитию паллиативной помощи) или «ПрофСтажировки.РФ.2.0» (платформа взаимодействия работодателей со студентами, совместный проект ОНФ и АНО «Россия — страна возможностей»). Опрашиваемые “Ъ” эксперты один за другим признавали, что движение зависло и его дальнейшая судьба не определена. Собеседники “Ъ”, близкие к администрации президента, отмечали, что ОНФ стал существовать как одна из организаций с декоративными инициативами, и были даже идеи о его окончательном «сливе».

Предыдущий глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев после полугода работы в этой должности был в июле назначен врио главы Севастополя. За время работы в ОНФ он успел сменить значительную часть команды своего предшественника Алексея Анисимова, который до ОНФ с 2012 по 2014 год работал в управлении президента по внутренней политике (управление тогда курировал первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин). Господин Развожаев назначил на ряд ведущих должностей в ОНФ знакомых, с которыми работал в Красноярском крае и Минкавказе с 2008 по 2018 год. По утверждению источников, близких к администрации президента, прошла также «чистка региональных отделений», которая затронула «идейных активистов» и прервала сотрудничество ряда отделений с представителями оппозиционных партий и движений. «Чтобы заново нарастить такой актив, новому руководству может потребоваться более года»,— считает собеседник “Ъ”.

Напомним, 13 сентября главой исполкома ОНФ стал вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов. Информированные собеседники “Ъ” отмечают, что господин Кузнецов недоволен рядом действий предшественника, а некоторым сотрудникам ОНФ, покинувшим исполком при Михаиле Развожаеве, вновь сделаны предложения о работе. Ожидается, что господин Кузнецов также пригласит в ОНФ нескольких новых сотрудников, с которыми он работал раньше.

«Реанимация» регионального направления работы «Фронта» пока затруднена тем, что вакантной остается позиция соответствующего заместителя председателя исполкома: Андрей Жорин ушел с этой должности в июле, за несколько дней до севастопольского назначения господина Развожаева. Сейчас направление курирует начальник территориального отдела ОНФ Артем Бичаев. Региональные отделения ОНФ, по сведениям “Ъ”, новых вводных пока не получили.

Сам Михаил Кузнецов прежде с ОНФ активно не работал и даже, как отмечают источники “Ъ”, «мягко говоря, не способствовал активистам "Фронта" в Подмосковье». В начале 2019 года подмосковный ОНФ представил результаты мониторинга обращения с отходами в регионе, после чего руководство исполкома ОНФ заявило, что это была частная инициатива регионального отделения. Часть активистов покинула подмосковное движение в связи с этой ситуацией.

Реготделения ОНФ утратили инициативу и ждут указаний центра, отмечает политолог Ростислав Туровский: «Реальная роль движения в думской кампании 2021 года зависит теперь не только от воли Кремля, но и от активности самого "Фронта" в регионах». По словам Дмитрия Бадовского, в ближайшие два года есть возможность проверить, будут ли появляться на площадке ОНФ конкурентоспособные персоны для выдвижения на выборах, но «градус повестки уже не будет таким высоким: в последние годы во многих регионах ОНФ стал аффилирован с региональными администрациями». Сам Михаил Кузнецов оставил без ответа вопрос “Ъ” о своих планах в части обновления повестки ОНФ.

Иван Тяжлов, корреспондентская сеть “Ъ”