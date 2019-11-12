ОНФ заявил о невыполнении поручений президента в пострадавшем от паводка Приангарье

Большинство проблем пострадавших от июньского паводка жителей Приангарья до сих пор не решено, заявили в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) на основании проведенного мониторинга. Как считают в ОНФ, местные власти формально относятся к словам президента Владимира Путина, поручившего разобраться в ситуации.

Для контроля за выполнением поручений главы государства в ОНФ создали мониторинговую группу. Ее участники опросили 305 человек в 15 подтопленных населенных пунктах. Выяснилось, в частности, что некоторым жителям все еще не выплатили компенсации.

«За выполнение поручений отвечает региональная власть, сроки установлены, они срываются. Формальный подход властей к выполнению поручений президента и решению проблем жителей мы видели почти везде, во многих населенных пунктах до сих пор не решены проблемы (пострадавших.— “Ъ”). Эта информация передана в федеральные структуры, чтобы помочь решить жителям тот или иной вопрос»,— сообщил журналистам сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович (цитата по ТАСС).

По данным мониторинговой группы ОНФ, почти 70% опрошенных жителей не знают, где получить помощь и как восстановить документы. 90% пострадавших пожаловались на проблемы с получением выплат. 57% не согласны с результатами обследования своих домов, но не могут оспорить решение комиссии, так как на это не хватает денег.

Напомним, паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате погибло 25 человек, около 30 тыс. граждан частично или полностью лишилось имущества. Более 3,5 тыс. домов было разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб. В августе прокуратура назвала 5 тыс. жилых помещений непригодными для проживания после паводка.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».