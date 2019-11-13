Против губернатора развернули фронт

Общероссийский народный фронт обвиняет правительство Иркутской области в срыве поручения Владимира Путина по оказанию помощи населению по итогам наводнений: 70% граждан, опрошенных активистами, заявили, что не знают, как получить положенную помощь. Региональные власти в свою очередь запросили данные граждан, столкнувшихся с затруднениями при получении помощи, и заявили о готовности к встрече с представителями ОНФ. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что претензии ОНФ — лишь часть вопросов, которые у федерального центра есть к главе региона Сергею Левченко, однако решение о его возможной отставке пока не принято.

Во вторник представители ОНФ заявили, что чиновники правительства Иркутской области не справляются с оказанием помощи жителям территорий, пострадавших от затопления в результате паводков летом 2019 года. К таким выводам эксперты фронта пришли по итогам двухмесячного мониторинга ситуации, включавшего опрос 305 жителей в 15 пострадавших населенных пунктах. По данным ОНФ, 70% опрошенных заявили, что не знают, где получить помощь, восстановить документы и проконсультироваться. Жители заявляли, что вынуждены обращаться к услугам юристов для получения компенсаций или жилищных сертификатов. 90% опрошенных сказали ОНФ, что «не получили в полном объеме то, что им положено». Также представители организации утверждают, что во всех обследованных ими населенных пунктах пострадавшие опасаются, что не успеют использовать выданные им срочные жилищные сертификаты, действующие до 15 ноября. 64% опрошенных все еще просят помощи в оформлении сертификата, 57% хотели бы оспорить акты по оценке ущерба, но не имеют для этого средств. 42% заявляют о проблеме с документами на недвижимость.

В пресс-службе правительства Иркутской области “Ъ” заявили, что власти региона готовы встречаться с ОНФ и разбирать претензии, которые к ним имеют граждане. Там также сообщили, что направили письмо Дмитрию Киселеву, который в телепрограмме «Вести недели» подверг критике работу иркутских чиновников. Правительство региона просит господина Киселева предоставить контактные данные героев сюжета, чтобы решить их проблемы. Иркутские чиновники напоминают, что для ликвидации последствий наводнения на федеральном и на региональном уровнях были приняты «беспрецедентные меры»: единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб. получили 46 704 человека, принято 6898 заявлений на выдачу жилищного сертификата, 6534 сертификата выдано, оплачено 3166 свидетельств на сумму 9,28 млрд руб.

Отметим, коммунист Сергей Левченко в 2015 году выиграл выборы губернатора Иркутской области у выдвинутого «Единой Россией» Сергея Ерощенко. По словам источников “Ъ”, внутриполитический блок администрации президента работу губернатора оценивает критически. «Мониторинг ОНФ — один из эпизодов кампании по дискредитации Левченко, конечная цель которой — замена губернатора»,— считает один из собеседников “Ъ”. В следующем году должны состояться новые выборы главы региона, но по словам источников “Ъ”, близких к администрации президента, Сергей Левченко может уйти либо по собственному желанию, либо в связи с утратой доверия президента. Однако такое решение может вызвать конфликт с КПРФ: ее лидер Геннадий Зюганов уже заступался перед главой государства за губернатора Иркутской области.

Политолог Константин Калачев также считает, что атака ОНФ на Левченко выглядит как часть организованной кампании, но «у президента, видимо, не было окончательного решения». Собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента, считает, что план по досрочной замене иркутского губернатора, судя по всему, сорвался, и теперь его рассчитывают победить на выборах. Господин Калачев в свою очередь считает, что если бы губернатор не имел шанса выиграть выборы 2020 года, никто не пытался бы его снять заранее.

Политолог Виталий Иванов считает, что отставка губернатора из-за неэффективности вполне возможна. Он также указывает на возраст Левченко (66 лет) и напоминает о том, что последние годы от пожилых глав регионов предпочитают избавляться. «Если он досидит до выборов и согласует свое участие в них, то может выиграть, хотя это будет непросто. Вполне вероятен и сценарий, при котором Левченко соглашается уйти, а сменщик баллотируется при его поддержке»,— считает господин Иванов.

Ранее источники “Ъ” утверждали, что первые отставки губернаторов в преддверии выборов 2020 года должны были состояться этой осенью.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина