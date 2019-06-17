ОНФ предложил запретить продажу крепкого алкоголя в розницу

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел совещание, посвященное борьбе со злоупотреблением алкоголем. Один из экспертов ОНФ Игорь Ефремов предложил запретить продажу в розничных магазинах алкоголя крепостью более пяти градусов. Более крепкий алкоголь предлагается выставлять в специализированных магазинах с отдельным входом с улицы. Кроме того, нужно, чтобы цены на крепкий алкоголь повышались быстрее, чем на слабоалкогольные напитки, уверен эксперт.

В совещании участвовали сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль, представители Минздрава, Госдумы, МВД, Росалкогольрегулирования, сообщает пресс-служба ОНФ. Участники совещания заявили, что «алкоголь вносит существенный вклад в преждевременную смертность населения». Россия занимает третье место в рейтинге стран, где фиксируется самая высокая смертность от злоупотребления алкоголем.

Замглавы Росалкогольрегулирования Владислав Заславский предложил ОНФ проверять, как в регионах работают меры по ограничению алкоголя. «Особое внимание следует уделить незарегистрированной алкогольной продукции, в том числе нелегальной продукции (контрафакту), самогону, псевдолекарствам»,— сказал он.

Ранее Минздрав предложил запретить продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года. Инициативу уже поддержал Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу с января 2020 года.

Подробнее об инициативе Минздрава читайте в публикации “Ъ FM”.