Глава района в Удмуртии захотел удостовериться, что ОНФ не иноагент

Штаб «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Удмуртии направил властям Малопургинского района обращение с предложением отмены тендера на покупку Toyota Camry или эквивалента за 2,2 млн руб. В ответ глава муниципального образования Сергей Юрин попросил у организации доказательства, что она не является иностранным агентом. Скан этого письма выложила пресс-секретарь ОНФ в республике Ольга Ветошкина в Facebook. Документ был передан в прокуратуру для юридической оценки.

В письме районной администрации говорится, что для ответа на обращение ОНФ глава района просит предоставить «актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ о том, что организация не является иностранным агентом, с указанием источников финансирования ее деятельности». Также он потребовал от отделения ОНФ документы, включая учредительные, подтверждающие полномочия его представителей «для осуществления контрольно-надзорных функций» и квалификацию его экспертов.

Отметим, что позже глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ответ Сергея Юрина, назвав его странным. «Убежден, что любой глава муниципалитета как представитель публичной власти и должностное лицо обязан понимать место и роль общественных организаций в социальной жизни, уметь выстраивать с ними диалог и совместную работу в интересах жителей своего муниципалитета, быть готовым к такому диалогу. Это одно из важнейших квалификационных требований к управленцам такого уровня. К сожалению, глава Малопургинского района не продемонстрировал такой готовности. Считаю, что это недопустимо»,— подчеркнул господин Бречалов.

Вечером 3 марта заявка центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единой дежурно-диспетчерской службы Малопургинского района на покупку Toyota Camry или эквивалента была отменена. Извещение об отказе опубликовано на сайте госзакупок.

О том, как поправки к законам об иностранных агентах могут повлиять на гражданское общество, читайте в материале “Ъ”.

Мансур Хузяхметов, Ижевск