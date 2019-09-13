Михаил Кузнецов стал главой исполкома ОНФ

Центральный штаб «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) единогласно проголосовал за назначение главой исполкома движения Михаила Кузнецова, передает корреспондент “Ъ”. На эту позицию Кузнецов переходит с должности вице-губернатора Московской области.

В регионе он курировал вопросы общественно-политического развития региона, законности и порядка, антикоррупционную деятельность, а также территориальную политику. До начала работы в Подмосковье Михаил Кузнецов занимался внутренней политикой в аппарате полпреда в ЦФО, а также работал заместителем руководителя департамента региональной работы партии «Единая Россия». Как писал “Ъ”, ряд экспертов связывают переход господина Кузнецова в ОНФ с возможной подготовкой к парламентским выборам.

Напомним, что предыдущим главой исполкома ОНФ был Михаил Развожаев. В июле он покинул эту должность в связи с назначением на должность главы Севастополя.

Подробнее о смене руководства ОНФ — в материале “Ъ” «Вице-губернатора призвали на фронт».

Андрей Винокуров