ОНФ предложил сократить на час время продажи алкоголя

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил правительству России на федеральном уровне сократить до 22:00 временной интервал для продажи алкоголя. Документы с инициативой направили в аппарат кабмина, Минздрав, Минтруд и другие ведомства, сообщает газета «Известия».Сейчас региональные власти могут ввести дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в определенные дни.

Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин сказал изданию, что в Минздраве инициативу поддерживают. «На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14%, особенно среди молодежи»,— считает господин Говорин. По его мнению, это также может сократить количество ДТП.

В Минздраве «Известиям» подтвердили получение письма. Ведомство рассматривает инициативу. По их версии, опыт применения таких ограничений показывает их эффективность.

Газета насчитала 22 региона России, которые используют федеральные нормативы. В остальных действуют более жесткие нормы. Например, в Санкт-Петербурге запрет действует с 22:00 до 11:00, в Тюменской области с 21:00 до 8:00, в Чечне — с 10:00 до 8:00 для крепкого алкоголя, а для слабоалкогольных напитков — с 20:00 до 14:00.

Напомним, ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект о воссоздании системы медицинских вытрезвителей. Правительство в целом документ поддержало.

Подробнее о возможном появлении вытрезвителей — в материале “Ъ” «Трезвость сообразят на двоих».