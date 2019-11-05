ОНФ: качество дорог Тюмени, Белгорода и Барнаула лучшее в России

Первое место рейтинга по состоянию дорог в российских городах заняла Тюмень, сообщили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам проведенных в 2019 году рейдов. В тройку лидеров также вошли Белгород и Барнаул. Городом с худшим состоянием дорог в России назвали Калугу — замена верхнего покрытия или ямочный ремонт там требуется почти на каждой улице.

В 2019 году общественники проверили качество гарантийных дорог, общее состояние улично-дорожной сети и безопасность на дорогах в 56 городах, а также доступность городской среды проанализировали в 33 городах. Дорожная инспекция ОНФ начала работу 8 апреля в Севастополе, а завершила 13 сентября в Екатеринбурге.

При проверки безопасности на дорогах активисты обращали внимание на наличие разметки и ее качество, обустройство пешеходных переходов и перекрестков, а также освещение. Лидером стал Белгород. «Примечательно, что в Белгороде практически отсутствуют металлические заборы, которые портят вид исторической застройки в других городах. Вместо них используются аккуратные столбики»,— говорится в сообщении ОНФ. Второе место в этом списке заняла Казань, а третье — Пермь. Самым небезопасным городом была также названа Калуга, помимо нее в числе аутсайдеров оказались Йошкар-Ола и Курск.

Первое место по доступности городской среды вновь занял Белгород. На второй строчке рейтинга расположилась Пермь, на третьей — Тюмень. Последнюю место занял Курск — там «доступной среды просто нет». Уровень доступности городской среды в Чите и Владивостоке общественники охарактеризовали как «крайне низкий».

«В целом по итогам Дорожной инспекции ОНФ в 2019 году мы сделали вывод, что качество дорог по сравнению с прошлыми годами улучшилось»,— приводятся в сообщении слова депутата Госдумы, координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог» Александра Васильева.

Дополнительным фактором риска на дорогах является наступление осенне-зимнего сезона. Ухудшается видимость знаков и разметки, уменьшается световой день, увеличивается интенсивность осадков, из-за чего вырастают требования к эксплуатационному состоянию автодорог.

О том, как Госавтоинспекция контролирует дорожную сеть в осенне-зимний период читайте в материале “Ъ”.