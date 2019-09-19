ЦБ и ОНФ предупредили о распространении мошеннических схем кредитования под залог жилья

В России все больше распространяются мошеннические схемы кредитования под залог жилья, сообщили Банк России (ЦБ) и «Общественный народный фронт» (ОНФ). Как отмечают эксперты, схемы мошенничества с недвижимостью аналогичны неправомерным схемам с обратным лизингом автомобилей.

Обратный лизинг — это вид лизинговой сделки, при которой лизингополучатель одновременно выступает и продавцом лизингового имущества. То есть организация или физлицо продает свое имущество (например, автомобиль) лизинговой компании и одновременно заключает с ней договор, по условиям которого получает это же имущество в аренду.

«Сейчас гораздо более серьезной проблемой является обратный выкуп жилья для граждан. В Сибирском федеральном округе (…) более 200 пострадавших, лишившихся своего жилья. Это не останавливается, наоборот, развивается»,— оценила ситуацию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева (цитата по «РИА Новости»).

«Это не те мелкие схемы — не жулики и наперсточники, которые небольшие суммы пытаются украсть у граждан. Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан»,— уточнил руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

О том, как залоговые займы нашли пробел в регулировании, читайте в материале “Ъ” «Обратная сторона лизинга».