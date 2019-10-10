На «Фронт» подтягиваются «Наши»

Команду нового главы исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) экс-вице-губернатора Подмосковья Михаила Кузнецова пополнит министр Московской области Ирина Плещева. В ОНФ она займется информационной политикой движения. В начале своей карьеры госпожа Плещева являлась пресс-секретарем воронежского отделения молодежного движения «Наши». Руководящие посты в ОНФ также получили Артем Бичаев и Дмитрий Поликанов. До 2013 года господин Бичаев участвовал в работе «Молодой гвардии Единой России», а господин Поликанов с 2010 по 2012 год был заместителем руководителя исполкома ЕР.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева станет куратором информационной политики ОНФ. Об этом “Ъ” сообщили два источника, близких к администрации президента, и подтвердил собеседник, близкий к правительству Московской области.

Напомним, в сентябре исполком ОНФ возглавил Михаил Кузнецов, перешедший на эту должность с поста вице-губернатора Подмосковья, курирующего внутреннюю политику региона. Его предшественник в исполкоме ОНФ Михаил Развожаев летом получил назначение врио губернатора в Севастополь.

Ирина Плещева пришла работать в подмосковное правительство в 2014 году и сразу же возглавила новое управление по социальным коммуникациям. На тот момент ей было 26 лет. Основными направлениями работы структуры являются молодежная политика, изучение общественного мнения, развитие межнациональных отношений.

До работы в правительстве Московской области госпожа Плещева занималась общественно-политической деятельностью. В 18 лет она стала пресс-секретарем воронежского отделения молодежного движения «Наши», которое активно поддерживало политику Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

В 2008–2014 годах госпожа Плещева занимала разные посты в Общественной палате РФ, а также в общественных советах при Минспорте РФ и Совете федерации, связанные с информационной и молодежной политикой.

На днях также стало известно, что заместителем Михаила Кузнецова, отвечающим за региональное направление, назначен Артем Бичаев. В ОНФ он работает с 2013 года — начальником территориального отдела. До своего прихода в движение господин Бичаев участвовал в работе смоленского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России». В 2013 году участвовал в выборах в Смоленскую областную думу по списку партии, но депутатского мандата не получил. Согласно информации на сайте ЦИКа, во время избирательной кампании господин Бичаев работал в управлении по финансам и материально-техническому обеспечению смоленского парламента.

Курировать проектную деятельность в ОНФ станет Дмитрий Поликанов. Сейчас он является заместителем председателя Общественной палаты Московской области, основателем и президентом благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». На выборах 2018 года господин Поликанов был доверенным лицом Владимира Путина. Еще в 2008 году он стал заместителем руководителя проекта «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» партии «Единая Россия». С 2010 по 2012 год Дмитрий Поликанов был заместителем руководителя центрального исполкома ЕР, оттуда перешел на должность заместителя исполнительного директора Русского географического общества, а уже потом занялся общественной деятельностью в социальной сфере.

Ранее собеседники “Ъ”, близкие к руководству ОНФ и администрации президента, предполагали, что «Фронт» может попытаться вернуть себе функции инструмента влияния на региональную политику, которые были отчасти присущи ему после создания в 2011 году.

Другие источники “Ъ”, близкие к Кремлю, утверждают, что одна из целей нового руководства ОНФ — активное участие в подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году и избрание представителей движения в органы власти. Как ранее отмечал “Ъ”, к выборам в 2021 году может измениться избирательное законодательство, в частности могут быть возвращены избирательные блоки, что позволит кандидатам ОНФ поддержать ЕР на выборах.

Елена Рожова, Андрей Винокуров