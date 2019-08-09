В ОНФ предложили изменить метод определения цен при госзакупках лекарств

В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) считают нужным срочно пересмотреть подход к определению цен при закупках лекарств. Таким образом эксперты надеются предотвратить случаи срыва закупок препаратов, участившиеся из-за введенной Минздравом новой методики формирования максимальной цены контракта.

По данным ОНФ, за первые пять месяцев 2019 года в России сорвалось более 28 тыс. закупок лекарств. Одной из причин этого эксперты сочли «несовершенство механизма» определения начальных цен на закупки. С января этого года по приказу Минздрава госзаказчики используют модель расчета по референтным ценам, согласно которой заказчик должен выставлять минимально возможную стоимость контракта.

В ОНФ считают, что «идея установления формирования референтных цен — правильная, но ее реализация все перечеркивает». «Дальше экспериментировать с судьбами людей нельзя. Необходимо приостановить действие пункта о референтных ценах и совместно с экспертами срочно пересмотреть и поменять подходы к определению начальной максимальной цены контракта при закупке лекарств»,— сказал «РИА Новости» координатор проекта ОНФ «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта. Свое предложение ОНФ планирует направить в Минздрав.

Как сообщал “Ъ”, по итогам первой половины 2019 года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. Это более четверти всех тендеров. Состоявшимися в первой половине 2019 года признано 163,4 тыс. закупок. Минздрав утверждает, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

О том, почему не состоялось более четверти тендеров на госзакупки препаратов, читайте в публикации “Ъ” «Лекарства довели до срывов».