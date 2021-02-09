ОНФ предложил разрешить пенсионерам отказаться от онлайн-переводов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает разрешить пенсионерам добровольно отказаться от функции онлайн-переводов или платежей, чтобы защитить их от мошенников. Такая инициатива была подготовлена к заседанию экспертного совета ЦБ 10 февраля, пишут «Известия». Пожилые люди чаще всего становятся жертвами злоумышленников, при этом многими функциями своей карточки они не пользуются.

В 2020 году мошенники похитили у граждан 66 млрд руб., в 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет, отметили в ОНФ. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что некоторые пожилые люди не понимают всех функций банковской карты, на которую им приходит пенсия, и могут стать жертвами злоумышленников. Также, например, их картой могут воспользоваться внуки для оплаты своих покупок.

«Кредитные организации считают, что действие по переводу или оплате совершил сам человек, если трансакция подтверждена вводом кода, который приходит на телефон в виде СМС-сообщения»,— сказала госпожа Лазарева.

ОНФ предлагает разрешить пенсионерам отказаться от рискованных функций, например онлайн-платежей и исходящих переводов, с их письменного согласия. Пожилые люди могут оставить себе функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.

О том, как банки пытаются защитить пенсионеров от мошенничества,— в материале “Ъ” «Банки выступили единым антифродом».