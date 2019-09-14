Главой парламента Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ Немцев

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Севастополе Владимир Немцев («Единая Россия») избран на пост спикера парламента города, сообщает «РИА Новости». Его кандидатура была единственной. «За» проголосовали все 24 депутата заксобрания, голосование проходило тайно.

«Со своей стороны хочу заверить, что, будучи избранным, приложу все силы, используя свои знания и опыт, для того, чтобы заксобрание Севастополя стало единым эффективным механизмом, единой командой для решения совместно с правительством города Севастополя всех задач и проблем в интересах города, во благо Севастополя и России»,— сказал господин Немцев перед началом голосования.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись выборы различного уровня: губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). По итогам голосования в парламент Севастополя вошли шесть партий, большинство мандатов получила «Единая Россия» (15 из 24). По три депутата будут представлять партии КПРФ и ЛДПР, по одному — «Справедливую Россию», Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и партию «Зеленые».

О результатах выборов — в материале “Ъ” «Севастополь выбрал бесконфликтное заксобрание».