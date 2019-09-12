Вице-губернатора призвали на фронт

В исполкоме ОНФ сменится руководитель: в пятницу 13 сентября центральный штаб организации должен проголосовать за назначение на эту должность вице-губернатора Московской области Михаила Кузнецова. Эксперты считают, что в ОНФ есть проблемы с идеологией, но предполагают, что господин Кузнецов подготовит движение к думским выборам.

В пятницу исполком ОНФ, скорее всего, возглавит вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов — его кандидатуру должен рассмотреть и утвердить центральный штаб движения. Первоначально о назначении господина Кузнецова сообщила газета «Ведомости». Источники “Ъ”, близкие руководству движения, а также в администрации президента и в правительстве Подмосковья эту информацию подтвердили.

В администрацию Московской области Михаил Кузнецов пришел вместе с губернатором Андреем Воробьевым в 2013 году. До 2015 года он занимал должность заместителя председателя регионального правительства, а с сентября 2015 года стал также главой администрации губернатора. Господин Кузнецов курировал вопросы общественно-политического развития региона, законности и порядка, антикоррупционную деятельность, а также территориальную политику. До начала работы в Подмосковье Михаил Кузнецов занимался внутренней политикой в аппарате полпреда в ЦФО, а также работал заместителем руководителя департамента региональной работы партии «Единая Россия».

Глава исполкома ОНФ осуществляет непосредственное руководство деятельностью движения. Официальным лидером организации значится Владимир Путин.

Фронт был создан в 2011 году перед президентскими выборами: движение играло роль неформального объединения общественных сил, поддерживающих господина Путина, на тот момент премьер-министра. В дальнейшем деятельность ОНФ курировал внутриполитический блок администрации президента, который возглавлял нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин. Одной из задач ОНФ был перехватит антикоррупционной тематики, которую активно поднимала несистемная оппозиция. В частности, ОНФ критиковал власти в разных регионах в связи с теми или иными спорными госзакупками.

Практически с момента создания ОНФ представители экспертного сообщества начали говорить о конкуренции ОНФ с партией «Единая Россия»: в частности, появлялись версии, что он может стать партией и заменить «Единую Россию». Эти предположения до сих пор не подтвердились. Зато ОНФ стал своеобразным кадровым лифтом: ряд деятелей движения попали в Госдуму, а некоторые представители руководства ОНФ заняли и более высокие посты — так, экс-глава исполкома фронта Андрей Бочаров стал губернатором Волгоградской области, экс-сопредседатель центрального штаба фронта Александр Галушка — министром по делам Дальнего Востока (2013–2018), а бывший сопредседатель центрального штаба Александр Бречалов возглавил Республику Удмуртия.

С момента назначения первым замглавы администрации президента Сергея Кириенко в 2016 году функции ОНФ стали меняться: все больше стало разговоров о том, что фронт должен не столько критиковать губернаторов, сколько, наоборот, способствовать «распространению позитивных практик управления» в регионах. К президентской кампании 2018 года ОНФ уже не играл заметной роли. Источники в ОНФ утверждали, что руководители движения стали плотно взаимодействовать с главой управления президента по внутренней политике Андреем Яриным. Деятельность движения становилась все менее активной. Источник, близкий к администрации президента, утверждает, что ОНФ стал все в меньшей степени рассматривался как социальный лифт, так как администрация решила сделать ставку на свой кадровый проект «Лидеры России». Несколько раз возникали и предположения о ликвидации фронта. Однако президент РФ Владимир Путин продолжал посещать медиафорумы ОНФ для общения с его активистами и публично поддерживал организацию.

В ноябре 2018 года в движении поменялся состав сопредседателей. В их число вошли соруководители избирательного штаба Владимира Путина — глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Кроме них, состав сопредседателей ОНФ пополнили детский хирург Леонид Рошаль, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и сопредседатель «Бессмертного полка России» Елена Цунаева. К концу прошлого года также сменился и глава исполкома движения: Алексей Анисимов, занимавший эту позицию с апреля 2014 года, перешел на должность замглавы полпреда ЦФО. На его место пришел Михаил Развожаев, бывший замминистра по делам Северного Кавказа, успевший полтора месяца поработать врио главы Хакасии. С его фигурой связывались надежды по активизации ОНФ, однако на новой должности он пробыл недолго и в июле этого года был назначен врио главы Севастополя.

Политолог Дмитрий Фетисов считает перспективы ОНФ в настоящий момент «туманными»:

«Кузнецов тут вряд ли что-то сможет изменить. У организации нет внятного идеологического посыла, который мог бы ответить общественности на вопрос, для чего вообще нужен ОНФ? Есть трудности и с технологическим обеспечением деятельности ОНФ: структура уже давно не генерирует серьезных информационных поводов и выпала из повестки».





Господин Фетисов также считает, что от ОНФ все больше отдаляются «молодые активисты» из регионов, которые изначально были главным ресурсом фронта.

В свою очередь, глава российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов считает, что переход господина Кузнецова в ОНФ свидетельствует об усилении роли организации. По его словам, последнее время ОНФ работал успешно только в тех регионах, где на местах были инициативные руководители, а в целом организации не хватало централизации. «Жесткий и последовательный управленец в области внутренней политики, интегрированный во взаимодействие с силовиками, подтвердивший внятные профессиональные и личные качества,— это явно руководитель для новых, больших задач»,— говорит господин Куртов. Он прогнозирует, что ОНФ как инструмент внутренней политики вернется в публичную и организационную плоскость: «Впереди выборы в Госдуму, затем президентские — пора собирать ресурсы».

Андрей Винокуров, Людмила Сергеева, Ангелина Галанина, Елена Рожкова