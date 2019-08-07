У самовыдвиженцев в Мосгордуму нашли спонсоров из «Единой России» и ОНФ

Некоторых кандидатов в Мосгордуму, которые формально не выдвигались от каких-либо политических партий, спонсировали фонды, связанные с «Единой Россией» и «Общероссийским народным фондом» (ОНФ), сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на документы Мосгоризбиркома.

По избирательному кодексу Москвы, информация о жертвователе публикуется, если он перевел кандидату более 25 тыс. руб. Однако сведения появились в открытом доступе только после того, как «Новая газета» обратила внимание, что на сайте Мосгоризбирома их нет.

Среди кандидатов, получавших пожертвования от таких фондов, оказались проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, главврач больницы имени Виноградова Ольга Шарапова, журналист «России-1» Андрей Медведев, телеведущая и пловчиха Мария Киселева.

По информации «Дождя», через счета жертвователей — Фонда народных проектов, Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития и Фонда поддержки будущих поколений — прошло 584 млн руб. Они спонсировали кандидатов в 21 из 45 избирательных округов.

Кроме того, отмечает телеканал, один жертвователь не может отправить более 17,5 млн руб. Это правило нарушили девять кандидатов: Евгений Нифтафьев (11-й округ), Наталья Починок (14-й), Антон Молев (16-й), Людмила Гусева (33-й), Ольга Шарапова (36-й), Ирина Назарова (18-й), Лариса Картавцева (10-й), Игорь Бускин (13-й) и Валерия Касамара (45-й).

Напомним, на выборы в Мосгордуму зарегистрировано 233 кандидата.Среди тех, кому отказано в регистрации,— 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев. 23 отказника обратились с жалобами в Мосгоризбирком, но большинству из них вновь было отказано, после чего они обратились в ЦИК.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Здесь безобразный митинг и больше ничего».