Удмуртский чиновник не на тех напал

Глава одного из районов Удмуртии Сергей Юрин, которого активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) попросили отменить тендер на покупку дорогой иномарки, потребовал от них доказательств того, что ОНФ не является иностранным агентом. Глава республики Александр Бречалов, бывший сопредседатель центрального штаба ОНФ, назвал ответ чиновника странным и недопустимым, после чего тендер был отменен. Эксперты считают, что главу района подставил его аппарат, готовивший ответ на запрос ОНФ, но этот инцидент будет иметь для чиновника «долгоиграющие последствия не в лучшую сторону».

Тендер на покупку автомобиля Toyota Camry или аналога за 2,2 млн руб. разместили 24 февраля на сайте госзакупок Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района Удмуртии. Согласно лоту, иномарка, выпущенная в 2021 году, должна была иметь двигатель мощностью не менее 180 л. с., тонировку, кожаный салон и шесть динамиков аудиосистемы. В региональном отделении ОНФ посчитали такую покупку расточительной и призвали отменить или пересмотреть тендер для приобретения отечественного автомобиля экономкласса. «Для чего муниципальному учреждению, обслуживающему социальные объекты, авто за два миллиона с кожаным салоном? Может, возить сантехников или электриков?» — недоумевал эксперт бюро расследований ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов.

В ответ глава района Сергей Юрин прислал в ОНФ письмо, в котором попросил предоставить ему «актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ о том, что организация не является иностранным агентом, с указанием источников финансирования ее деятельности». Кроме того, чиновник затребовал полный пакет учредительных документов ОНФ, подтверждающих полномочия его представителей «для осуществления контрольно-надзорных функций».

ОНФ был создан в мае 2011 года по инициативе тогдашнего премьера Владимира Путина как «широкое общественное движение». Среди главных задач ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений президента России, борьба с неэффективным расходованием бюджетных средств, повышение качества жизни граждан. Лидером ОНФ является Владимир Путин.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, который до назначения на этот пост в течение четырех лет являлся сопредседателем центрального штаба ОНФ, назвал письмо чиновника «крайне странным». «Убежден, что любой глава муниципалитета, как представитель публичной власти и должностное лицо, обязан понимать место и роль общественных организаций в социальной жизни, уметь выстраивать с ними диалог и совместную работу в интересах жителей своего муниципалитета, быть готовым к такому диалогу. Это одно из важнейших квалификационных требований к управленцам такого уровня. К сожалению, глава Малопургинского района не продемонстрировал такой готовности. Считаю, что это недопустимо»,— заявил господин Бречалов.

Сразу после публикации этого комментария муниципалитет отменил закупку автомобиля.

Связаться с Сергеем Юриным “Ъ” не удалось. В администрации района сообщили, что поговорить с чиновником вряд ли получится, поскольку он занят на сессии депутатов, после чего у него назначена другая встреча. Ранее господин Юрин пояснял информагентству «Удмуртия», что иномарку планировали приобрести на внебюджетные средства. По его словам, эксплуатируемая сейчас иномарка 2005 года выпуска имеет пробег 150 тыс. км и «сквозную коррозию кузова и несущих элементов», при этом представительные и исполнительные органы пользуются одним автомобилем, подавая заявки.

Глава удмуртского исполкома ОНФ Андрей Цаплин отметил, что активисты и ранее находили закупки на дорогие машины, но обычно их цена не превышала 1,5 млн руб. «В таких случаях мы обращались в администрации районов с предложением отменить закупку и найти более дешевую машину. Во всех случаях власть слышала и принимала решение по отмене закупки»,— подчеркнул господин Цаплин.

И. о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин считает ситуацию с главой Малопургинского района «предвестником тектонических сдвигов в политической сфере».

«У руководителей органов местного самоуправления меняется политическое сознание. Они понимают, что местное самоуправление остается самостоятельным»,— поясняет он.

Политтехнолог Константин Труфанов, напротив, полагает, что речь идет об «обычном бюрократическом головотяпстве»: «Скорее всего, бумагу с ответом ОНФ формировал аппарат главы района. Но это не отменяет его персональной ответственности за документы, которые он подписывает. Чиновнику странно задавать вопрос, что такое ОНФ, если руководитель региона в недавнем прошлом состоял в этой организации». Поэтому Сергей Юрин «сам себе выдал черную метку», добавляет эксперт: «Думаю, такое поведение будет иметь для него долгоиграющие последствия в кадровом вопросе — и не в лучшую сторону».

Оксана Мымрина, Ижевск