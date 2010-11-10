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04 июля, четверг
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19:23
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения до конца лета
17:30
Путин подарил папе римскому икону и фильм «Грех»
18:30
Роспотребнадзор по предложению Матвиенко проработает запрет телефонов в школе
17:58
Правительство не поддержало снижение муниципального фильтра
18:40
Московский суд прекратил три дела о задержании на марше в поддержку Голунова
19:42
Сбербанк не исключает запуска переводов с кредитных карт на карты других банков
19:27
Минюст США ответил на иск Huawei, одобрив запрет на использование его устройств
19:07
Буффон вернулся в «Ювентус»
18:58
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку в 350 тысяч рублей
18:08
Правительство не планировало покупать для санитарной авиации Falcon вместо SSJ 100
17:37
Россия предложила Чехии отложить вопрос об авиасообщении на сентябрь
17:15
Британский регулятор предложил оградить мелких инвесторов от криптовалютных деривативов
17:10
КС снял с муниципалитетов материальную ответственность за ошибки властей СССР
16:58
Прокуратура подтвердила проблемы с водой в селе, из которого жаловались Путину
16:40
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
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(обновлено: 04.07.2019)
Продажи автомобилей в России
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АЕБ пересмотрела прогноз на 2019 год
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На рынке ждут от продаж спецтехники большего
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Продажи машин в апреле ушли в минус
Стабильного роста от авторынка уже не ждут
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Авторынку не хватило госсубсидий
Продажи в феврале упали впервые с 2017 года
Педали утильсбора и господдержки
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На фоне ослабления рубля продажи в мае увеличились на 18%
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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