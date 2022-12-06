Автопродажи закрепили падение в ноябре

Продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в ноябре оказались чуть лучше предыдущего месяца, но все еще на 61% ниже прошлогоднего результата. Топ рынка по-прежнему возглавляет отечественная Lada, а продажи единственной бюджетной модели Granta даже превышают прошлогодние. В остальном китайские бренды заменили лидировавшие в прошлом году корейские марки. Некоторые из китайских производителей, например Geely, даже на таком рынке показали рост продаж к 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ноябре продажи легковых автомобилей и LCV в России упали на 61,6%, до 46,4 тыс. штук, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (.pdf). Тем не менее это на 1,2 тыс. машин больше, чем в октябре, и близко к значению сентября (46,7 тыс.). Темпы падения рынка к прошлому году остались примерно на том же уровне, что и в предыдущем месяце.

Несмотря на общую динамику, бренды, занявшие топ рынка в ноябре, гораздо сильнее приблизились к прошлогодним объемам.

Так, например, лидер рынка Lada показала падение лишь на 18% (21,7 тыс. машин), а бестселлер среди иномарок китайский Haval — на 7% (4,5 тыс.). Другой бренд из КНР, Geely, и вовсе вышел в плюс в прошедшем месяце (на 24%, до 3,5 тыс. штук), как и отечественный УАЗ (на 14%, до 3,5 тыс. штук).

В то же время ранее входившие в топ-5 рынка корейские Kia и Hyundai на фоне приостановки выпуска в РФ сократили реализацию на 79% (3,1 тыс. штук) и 87% (1,8 тыс. штук), как и европейские Skoda и Volkswagen — на 90% (524 машины) и 92% (387 машин) соответственно. Остальные участники топ-10 — российский ГАЗ (4,2 тыс.) и китайский Changan (515) — также в минусе на 22% и 9% соответственно.

Наиболее популярной моделью, как и в последние месяцы, остается Lada Granta, продажи которой почти вдвое выше, чем годом ранее, и составили 13 тыс. штук в ноябре.

Эта модель — единственное бюджетное предложение на авторынке РФ, а также бенефициар программы льготного автокредитования. Также включенный в господдержку китайский Haval Jolion находится на третьем месте после Lada Niva с результатом 2 тыс. проданных автомобилей, что примерно соответствует уровню прошлого года.

По итогам января—ноября в РФ продано 548,9 тыс. автомобилей, что на 60,9% меньше, чем в прошлом году. Эти данные не включают отчеты BMW, Mercedes-Benz, а также Chery и ее марку Exeed — они отчитываются только поквартально.

Ольга Никитина