По его словам, ведомство проверяет, привели ли действия компании или господина Хуанга к утечке конфиденциальной информации. Кроме того, власти проверяют, не вводила ли Nvidia инвесторов и общественность в заблуждение относительно этих рисков. Расследование должно установить, было ли нарушено законодательство Калифорнии.