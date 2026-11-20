Генпрокуратура Калифорнии направила Nvidia повестку по делу экс-главы Хуанга
Генпрокуратура Калифорнии направила компании Nvidia повестку по делу, связанному с бывшим генеральным директором Дженсеном Хуангом. Он признался в романтической связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Об этом заявил генеральный прокурор штата Роб Бонта.
«Поведение Nvidia и ее бывшего генерального директора вызывает серьезные опасения»,— сказал господин Бонта.
По его словам, ведомство проверяет, привели ли действия компании или господина Хуанга к утечке конфиденциальной информации. Кроме того, власти проверяют, не вводила ли Nvidia инвесторов и общественность в заблуждение относительно этих рисков. Расследование должно установить, было ли нарушено законодательство Калифорнии.
Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора на прошлой неделе после публикаций о трех его внебрачных связях — с предпринимательницей Элис Хуанг и двумя сотрудницами Nvidia. Американские спецслужбы выясняют степень связей Элис Хуанг с Министерством государственной безопасности КНР и устанавливают, какие сведения она могла передать Пекину. Власти Китая отвергли обвинения.