Пробегом марш

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К концу апреля автовладельцы в России вновь начали активно выставлять машины на продажу. Число предложений на вторичном рынке восстановилось до уровня февраля, что вызвало падение средней цены примерно на 15% относительно пиковых значений марта, следует из данных опрошенных “Ъ” онлайн-агрегаторов и дилеров. Последние ожидают роста предложений европейских машин и снижения цен на них на вторичном рынке из-за возможных сложностей с обслуживанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок подержанных автомобилей в апреле стабилизировался до уровня докризисного февраля по объему предложений, но спрос упал на 15%, следует из данных «Дрома». Причем активный приток объявлений пришелся на вторую половину месяца. В это же время активизировался спрос на новые машины (см. “Ъ” от 5 мая). Но на первых майских выходных — с 30 апреля по 4 мая — интерес к покупке продолжил падать, снизившись на 7% относительно предыдущей недели. Число предложений также упало на 9%.

В «Авто.ру» также фиксируют восстановление объема предложений автомобилей с пробегом в апреле: на 12% относительно начала года и на 30% относительно середины марта. «Нереализованный спрос с рынка новых машин может вылиться на вторичный рынок»,— считают там. Кроме того, в компании фиксируют, что после падения числа просмотров объявлений 1 мая с 2 мая наблюдается рост активности пользователей — к 4 мая на 32% относительно 1 мая.

Несколько стабилизировалась и ситуация с ценами. Так, заметное подорожание случилось в марте, когда к концу месяца «средний чек» на «Авто.ру» вырос на 25% по сравнению с началом года, до 1,25 млн руб. Но в апреле средняя цена упала на 5%, до 1,2 млн руб. К 5 мая средняя цена самых популярных подержанных автомобилей снизилась на ту же величину, составив 1,3 млн руб.

По оценкам «Дрома», средняя цена автомобиля с пробегом на 4 мая упала на 18% относительно пика марта, до 945 тыс. руб. При этом еще 20 апреля подержанный автомобиль в среднем стоил на 11% дороже — почти 1,1 млн руб. В целом же с начала года подержанные автомобили в среднем подорожали на 17%, подсчитали в компании.

Дилеры также говорят о снижении средней стоимости машин с пробегом. «Если в феврале—марте этого года мы отчетливо видели, как дорожают автомобили — и новые, и с пробегом,— то сейчас постепенно цены снижаются»,— говорит гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.

На это повлияла и стабилизация цен на рынке новых автомобилей — «так как машина с пробегом объективно не может стоить дороже новой, автодилеры вынуждены снижать стоимость б/у автомобилей или предлагать клиентам выгодные акции», считает господин Мигаль. В среднем машины с пробегом у Fresh Auto в апреле подешевели на 15% по сравнению с мартом и почти на 25% по сравнению с апрелем 2021 года. Например, цена на Kia Rio возрастом до пяти лет снизилась на 16%, до 949 тыс. руб., до десяти лет — на 21%, до 469 тыс. руб. Цена на Hyundai Solaris снизилась на 22% (1 млн руб.) и 12% (614 тыс. руб.) соответственно.

Гендиректор и основной владелец петербургской сети «Аларм-Моторс Холдинг» Роман Слуцкий отмечает, что цены реальных сделок на автомобили в сегменте до 3 млн руб. с начала апреля откатились на уровень середины февраля и «на этом ценовом уровне есть вполне устойчивый спрос». Глава автосалона «Кит» (Ижевск) Никита Пантюхин говорит, что спрос на автомобили с пробегом снизился на 60–70% относительно марта, а стоимость — на 10–15%.

Наибольшим спросом пользуются массовые автомобили. Никита Пантюхин говорит о снижении востребованности подержанных машин более дорогих сегментов. Это подтверждает и гендиректор «Тон-Авто» (Тольятти) Александр Курылин. В Москве ситуация схожая: в апреле заметной популярностью стали пользоваться автомобили с пробегом стоимостью до 2 млн руб., говорит директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков. «Сейчас цены на 50% склада автомобилей с пробегом снижены — стоимость вернулась к уровню февраля, что вызвало спрос на рынке»,— продолжает он. Что касается наличия, то дефицит сохраняется, и говорить о какой-либо стабилизации ситуации пока не приходится, «нет сомнений, что на рынке будет нехватка еще как минимум четыре-пять месяцев», считает господин Баскаков.

Денис Мигаль полагает, что вторичный рынок начнет активно пополняться машинами европейских марок, поскольку из-за сложностей и ограничений на поставку запчастей их станет сложнее обслуживать. «Наметилась тенденция сохранить недорогие в обслуживании автомобили и реализовать те, с ремонтом которых могут возникнуть проблемы»,— отмечает он.

Как дешевели в апреле наиболее популярные машины с пробегом Конъюнктура Средняя цена и выборка наиболее популярных автомобилей с пробегом, продаваемых на «Дроме» и «Авто.ру», различается, хотя оба агрегатора фиксируют их удешевление за прошедший месяц по сравнению с мартом. Так, у «Авто.ру» топ возглавляет Hyundai Solaris, средняя стоимость которого в апреле упала на 4%, до 781,6 тыс. руб. Вторая по популярности модель Lada Granta стала в среднем дешевле на 2%. Цены на Volkswagen Polo и Skoda Octavia снизились на 4%, Kia Rio и Toyota Camry — на 5% и 6% соответственно. Активнее всех из топ-10 популярных автомобилей подешевел Mercedes-Benz Е-класса — на 7%. На «Дроме» наибольшей популярностью пользовались старые модели Lada — Priora и Samara (2114), которые в апреле подешевели в среднем на 6%, до 270 тыс. руб., и на 2%, до 150,2 тыс. руб., соответственно. При этом Lada Granta подешевела на 2,6%, до 533,6 тыс. руб., что схоже с данными «Авто.ру». Hyundai Solaris на «Дроме» в апреле стал выставляться в среднем дешевле на 6,5% (929,8 тыс. руб.), а Kia Rio — на 4,3% (930 тыс. руб.). Отметим, в топ-10 сервиса нет премиальных моделей, а его большую часть занимают машины Lada. Ольга Никитина

Ольга Никитина; Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург; Дарья Нестерова, Ижевск; Георгий Портнов, Самара