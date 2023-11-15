С пробегом — на распродажу

Спрос на рынке автомобилей с пробегом в октябре так и не восстановился до уровня летних месяцев, продажи остались примерно на уровне сентября. В ноябре ситуация вряд ли улучшится: после очередного повышения ставки ЦБ дилеры наблюдают снижение интереса к покупке машин и даже говорят о возможности распродаж. На фоне увеличения предложения средняя стоимость машин с пробегом перестала расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рынок автомобилей с пробегом стабилизировался. Динамика спроса во вторичном сегменте в октябре не претерпела значительных изменений: есть стабильный интерес покупателей, аналогичный уровню сентября, отмечает директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков. Другие дилеры видят даже признаки замедления спроса. «Октябрь к сентябрю — минус 3% в продажах»,— говорит директор «Рольф Северо-Запад» и «Рольф Дмитровка» Александр Истомин.

По оценке «Автостата», в октябре было продано 512 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на символические 0,5% больше, чем в сентябре. В сентябре продажи упали на 7,6% к августу на фоне предыдущего роста ставки ЦБ (см. “Ъ” от 11 октября). Рынок автомобилей с пробегом более устойчив и редко подвергается резким изменениям в объеме сделок при отсутствии внешних форс-мажоров, поясняет Александр Истомин. Он ожидает, что спрос начнет расти с середины ноября: «Уже закончился период ожидания дополнительных корректировок цен из-за изменившегося курса валют».

Управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков отмечает, что «колебания в динамике спроса вполне характерны для осеннего сезона». При этом, по его мнению, общий уровень интереса к приобретению автомобилей с пробегом остается высоким. В первые недели ноября число объявлений в сегменте выросло на 4,3% в сравнении с октябрем, уточняет господин Вотяков. Однако спрос, признает он, в целом по РФ за неполный ноябрь снизился на 5,5% по сравнению с началом октября.

Директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Жолобов утверждает, что спрос рос вплоть до нового повышения ключевой ставки ЦБ 27 октября: «После повышения ключевой ставки рынок оставляет желать лучшего. Ситуация сложная. Дилеры снижают цены на автомобили с пробегом и делают клиентам интересные предложения, чтобы взбодрить спрос. Однако граждане реагируют на ценовые предложения значительно хуже, чем, например, в мае-июне». Холдинг даже начал распродажу машин, ввезенных по параллельному импорту, чтобы «избежать заговаривания». В ноябре клиенты стали реже приобретать подержанные автомобили за счет заемных средств, добавляет директор направления автомобилей с пробегом Fresh Максим Солодовник.

Количество выданных кредитов сократилось на 5% по сравнению с октябрем из-за роста ключевой ставки. Господин Солодовник, впрочем, ожидает всплеска к началу декабря, отмечая, что «последний квартал года традиционно лучший по объемам проданных машин и прибыльности».

В целом цены на подержанные автомобили, которые постоянно росли с апреля, начали стабилизироваться еще в октябре, утверждает ряд дилеров. По данным «Автостата», всего с начала года средняя стоимость машины увеличилась на 15,4%, до 1,52 млн руб. Сейчас увеличившееся предложение давит на цены, считает Александр Истомин: относительно сентября они в среднем снизились на 3%, хотя по некоторым маркам и моделям могут продолжать расти. В то же время на «Авито Авто» в сентябре средняя стоимость автомобиля с пробегом составляла 986 тыс. руб., а в октябре — уже 1,1 млн руб. В «Авто.ру» говорят, что цена машин возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив 2 млн руб. В «Авто.ру» также говорят о росте доли объявлений со стоимостью от 3 млн руб. (с 11,7% до 18,5%), в результате чего наблюдается тренд на повышение средней цены. Доля объявлений в сегменте до 800 тыс. руб. за год упала до 37% (на 11 п.п.).

Цена на китайские подержанные автомобили выросла в октябре на 10% по сравнению с сентябрем, говорят в «Дроме», тогда как в целом по рынку — на 2%. Аналитик автопортала «Дром» Сергей Лагурев объясняет ситуацию увеличением предложения более дорогих китайских автомобилей с пробегом.

Между тем, уточняет директор по продажам автомобилей с пробегом «БорисХоф» Николай Тимофеев, в целом по рынку спрос перераспределяется в пользу более дешевых автомобилей. По мнению эксперта, текущая стабилизация продлится недолго и цены вернутся к очевидному росту.

Ольга Никитина