Авторынок сдался Lada

Рынок автомобилей в России упал на 63,1% по итогам января, отчитались в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В объемном выражении более половины всех проданных машин пришлось на Lada. Но ситуация в большей степени отражает кризис предложения — продажи марок не из КНР или традиционных отечественных игроков все более незначительны. Кроме того, в статистике не учтена китайская Chery, которая по итогам прошлого года заняла почти 8% рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в январе упали на 63,1%, до 32,5 тыс. штук, следует из данных АЕБ (.pdf). Январь — традиционно низкий сезон для автопродаж, но в нынешнем году ситуация осложнена дефицитом предложения на рынке.

Фактически стабильные поставки есть только у китайских и отечественных брендов. Однако последние так и не вернули докризисную линейку. Запасы же европейских, японских и корейских марок исчерпываются.

Среди марок лидером рынка остается Lada, реализация которой оказалась лишь на 3% меньше, чем годом ранее (17,5 тыс. штук). В итоге на автомобили АвтоВАЗа пришлось 53,7% от общего объема рынка в январе. Следом идет Haval (падение роста на 43%, до 4,5 тыс. штук) — единственный иностранный бренд, завод которого продолжал выпуск в России с начала кризиса. На третьем месте еще одна марка из КНР — Geely, ее реализация увеличилась сразу на 88%, до 3,5 тыс. машин.

Отечественный ГАЗ сократил продажи на 32%, до 1,8 тыс. штук, а традиционный бестселлер среди иномарок Kia — на 89%, до 1,4 тыс. штук, опустившись на пятое место. Также больше тысячи машин (почти 1,2 тыс.) удалось реализовать УАЗу, сократив продажи на 11%, тогда как остальные бренды не смогли достигнуть этой величины. В месячных данных не учтена реализация BMW и Mercedes-Benz, а также Chery и ее суббрендов, которые отчитываются лишь поквартально. По итогам 2022 года марки Chery Group заняли 7,8% рынка против 2,5% в 2021 году.

Отметим, что в 2022 году рынок сократился почти на 59%, до 0,69 млн машин. В 2023 году в АЕБ ожидают роста рынка новых автомобилей на 12%, до 0,77 млн машин.

Ольга Никитина