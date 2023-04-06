Авторынок РФ упал на низкой базе

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) сократили падение с 63% в феврале до 10,6% в марте. При этом в объемном выражении рынок официальных дистрибуторов продолжает выглядеть скромно: реализовано лишь 48,4 тыс. машин, а сократить темпы падения помогла низкая база начала кризиса в марте 2022 года. Лидировать на рынке продолжает АвтоВАЗ, но по итогам первого квартала почти 20% рынка пришлось на марки Chery Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей и LCV в марте упали на 10,6%, до 48,4 тыс. штук, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (.pdf). Это падение значительно меньше, чем в предыдущие месяцы 2023 года, когда рынок сокращался на 62–63%, однако в объемном выражении рынок лишь на несколько тысяч выше, чем в феврале (41,9 тыс. проданных машин). Дело в том, что с марта 2022 года на авторынке начал сказываться кризис, связанный с началом военных действий на Украине: тогда марки приостановили поставки в страну, цены на автомобили росли, а спрос сокращался.

Данные АЕБ не учитывают ввоз автомобилей в обход дистрибуторов — через так называемый параллельный импорт. В месячных данных не учтена реализация BMW и Mercedes-Benz, а также Chery и других ее брендов (Omoda, Exeed), поскольку те отчитываются лишь поквартально.

По данным «Автостата», в статистике которого такие поставки и бренды есть, рынок легковых автомобилей в марте составил 69,9 тыс. машин. Основная разница в подсчетах — продажи группы Chery.

По итогам первого квартала, следует из данных АЕБ, продажи Chery выросли на 204%, до 18,9 тыс. машин, Exeed — на 142%, до 5,6 тыс. машин, а еще 5,6 тыс. машин реализовала марка Omoda. В итоге доля Chery Group за январь—март выросла на 16,5 процентного пункта, до 19,6%. Такую же долю в первом квартале прошлого года занимала отечественная Lada (19%).

Впрочем, АвтоВАЗ остался лидером рынка, реализовав в марте 23,3 тыс. машин, что на 90% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев реализация подросла на 22%, до 64,2 тыс. машин, а доля рынка составила 41,9%.

Также нарастил долю и продажи китайский Great Wall Motors и его Haval, заняв по итогам первого квартала 11,5% рынка (17,6 тыс. машин). Только в марте продажи Haval выросли на 100%, до 16,6 тыс. штук, Great Wall — на 688%, до 1 тыс. машин.

Еще одна марка из КНР, Geely, в январе—марте заняла 8,3% рынка, реализовав 12,6 тыс. автомобилей. Бренд также вошел в топ-3 продаж по итогам марта — по данным АЕБ, было реализовано на 243% автомобилей больше, чем годом ранее,— 5,1 тыс. машин. Кроме того, в лидерах рынка группа ГАЗ со своими LCV: их продажи в марте выросли на 77%, до 5,1 тыс. штук.

По итогам первого квартала весь рынок сократился на 44,7%, до 153,5 тыс. машин.

Ольга Никитина