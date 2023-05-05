Авторынок вырос в апреле

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле вырос сразу на 70,6%, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Рост обусловлен в основном низкой базой начала кризиса, а положительную динамику продаж показывают только отечественные марки и бренды из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле выросли на 70,6%, до 54,3 тыс. машин, следует из данных АЕБ. Это первый месяц, когда реализация показала положительную динамику год к году с начала кризиса. Еще месяцем ранее продажи падали на 10,6%.

Рынок растет на низкой базе 2022 года — тенденция продолжится и в следующем месяце, поскольку именно май прошлого года был наиболее низким результатом в этот кризис.

При этом в минусе все еще остаются продажи марок не из РФ и КНР — АЕБ учитывает только официальные поставки, которые так и не были возобновлены большей частью рынка.

В то же время китайские бренды, наоборот, в апреле показывают активный рост на фоне низкой базы. Так, продажи Haval выросли на 805%, до 7,4 тыс. машин, Geely — на 1312%, до 6,1 тыс. штук, Changan — 722%, до 2,1 тыс. штук, Great Wall — на 1625%, до 949 штук, FAW — на 509%, до 743 штук. Бестселлер рынка АвтоВАЗ нарастил продажи на 225%, до 27,6 тыс. штук. Реализация ГАЗа (4 тыс. машин) и УАЗа (2,4 тыс. машин) выросла на 112% и 45% соответственно. Под брендом Sollers за прошлый месяц продан 521 автомобиль. Единственной корейской маркой в топ-10 осталась Kia, продажи которой упали на 71%, до 1,3 тыс. автомобилей.

В месячных данных не учтена реализация BMW и Mercedes-Benz, а также Chery и других ее брендов (Omoda, Exeed), поскольку те отчитываются лишь поквартально.

Напомним, по данным «Автостата», который учитывает данные Chery Group, а также параллельный импорт, рынок только легковых автомобилей в апреле вырос в 2,7 раза, до 75,6 тыс. штук.

Ольга Никитина