Автомобили прикинулись дешевыми

Цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне прошлого года вопреки тренду прошлых лет. Это связано как с прекращением поставок официально представленных в РФ марок, так и с отсутствием ажиотажа у дилеров. Кроме того, бренды из КНР сменили стратегию: вместо прайс-листов они обновляют скидки, повышая или снижая их размер и таким образом регулируя расходы и маржинальность. При этом дилеры и аналитики ожидают роста цен на машины 2023 года выпуска.

С начала 2023 года опрошенные “Ъ” российские автодилеры не зафиксировали роста рекомендованных розничных цен (РРЦ) на легковые машины, поставляемые официальными дистрибуторами. Руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что на 9 января РРЦ на автомобили, поставляемые в РФ, не изменились. Традиционно, говорит он, в начале года импортеры увеличивают стоимость своих машин на величину инфляции — примерно на 3–4%, но в конце 2022 года уже ряд брендов сообщили о росте цен на 7%. Он приводит в пример ряд моделей Chery, однако фактически речь шла не об изменении РРЦ, а изменении размера скидки от производителя в декабре. В Chery уточнили, что прайс-лист от 30 декабря продолжает действовать в январе.

Судя по прайс-листам Haval, бренд также изменил размер скидки: так, сейчас на сайте на модель Dargo указана стоимость всех комплектаций с учетом выгоды в 150 тыс. руб., а фактическая РРЦ без ее учета осталась прежней. У других китайских брендов цены по сравнению с 29 декабря менялись разнонаправленно. Например, цены на Changan Uni-K выросли в пределах 3,6%, а другие модели, наоборот, подешевели. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что практика управления размером скидки уже была на рынке у корейских марок: это помогает быстро реагировать на изменения спроса и предложения.

Директор розничных продаж «Авилона» Ренат Тюктеев отмечает, что РРЦ в новом году статичны относительно декабря 2022 года, даже несмотря на то что курс юаня к рублю растет уже два месяца подряд.

При этом автомобили 2023 модельного года, как и прайс-листы на них, у компаний из КНР пока не появились: в одном из импортеров уточнили, что машины еще находятся на складах в Китае. В прошлые годы к этому времени, как правило, уже заявляли о новых РРЦ. «Итоговый прайс будет зависеть от ряда факторов — курса валют, расходов на логистику, требований правительства РФ к растаможке импортных автомобилей,— говорит Денис Решетников.— Машины, которые собираются в России, подорожают в пределах инфляции. На мой взгляд, возможен рост на 5–10% минимум».

Традиционно машины нового модельного года выпуска дороже предыдущего ряда на 3–4% — так было и в начале 2022 года, когда прайс-лист обновили даже те бренды, у которых цены росли месяцем ранее, в том числе АвтоВАЗ. В 2023 году цены на машины Lada остались стабильными — как сообщили в АвтоВАЗе, их не обновляли и в декабре. Но число недоступных комплектаций и моделей все еще превалирует над доступными, даже по базовой модели Granta.

Спрос на автомобили даже в декабре, который традиционно считался высоким сезоном, в 2022 году остался на 58% ниже, чем месяцем ранее, оценивал «Автостат». В праздники, по оценкам Рената Тюкеева, спрос на покупку автомобилей был ровным: «Китайские бренды продавались активнее, здесь экспансия на доли рынка европейских и корейских марок медленно, но верно материализуется». Трафик в автосалоны Fresh Auto за 1–9 января увеличился на 13%, говорит Денис Решетников, причем пик посещений пришелся на 2 января.

Спрос в центрах «Автоспеццентра» в праздники находился примерно на уровне начала декабря, говорят там: «В первые дни января было традиционное затишье, в середине праздников клиенты покупали автомобили китайских производителей, а также машины брендов Nissan, Hyundai, Kia и других». Не все производители еще анонсировали РРЦ, добавляют там: вполне вероятно, что они увеличатся на 3–7%. Активность в дилерских центрах «Автодома» также в начале января была на низком уровне, но там говорят о накопленном отложенном спросе и отсутствии предпосылок для снижения цен. Сергей Удалов отмечает, что прайс-листы будут расти и дальше, а цены на параллельный импорт — меняться в зависимости от насыщения рынка.

Ольга Никитина