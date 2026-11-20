Минобороны оснастило вооружением арсеналы боеприпасов и склады горючего
Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов заявил об оснащении необходимым вооружением критически важных объектов хранения. Об этом он сообщил в интервью газете «Комсомольская правда».
«Принятые меры позволили укомплектовать до требуемого уровня и оснастить необходимым вооружением критически важные объекты хранения (арсеналы ракет, боеприпасов и склады горючего. — “Ъ”)»,— сказал генерал-лейтенант.
По словам генерал-лейтенанта Коновалова, приоритетным направлением для военного ведомства является создание эффективной системы хранения материальных средств. Он уточнил, что задача заключается не в простом увеличении объемов хранения, а в создании системы, способной бесперебойно работать в условиях меняющейся обстановки.