По словам генерал-лейтенанта Коновалова, приоритетным направлением для военного ведомства является создание эффективной системы хранения материальных средств. Он уточнил, что задача заключается не в простом увеличении объемов хранения, а в создании системы, способной бесперебойно работать в условиях меняющейся обстановки.