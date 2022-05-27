Автодилеры попали под реновацию

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Интересы дилеров Renault в России не были учтены в рамках сделки по уходу французского бренда из страны, поэтому их ассоциация готовится добиваться возмещения инвестиций через суд. Такие компенсации платили Seat и GM при уходе из страны в 2015 году, но Renault, видимо, этого делать не собирается. Неясно также, кто именно понесет ответственность: французский автоконцерн или теперь принадлежащее властям Москвы ЗАО «Рено Россия», с которым подписывались дилерские соглашения. Юристы считают, что перспективы спора зависят прежде всего от условий договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ассоциация дилеров Renault (АДР) ищет способы возместить инвестиции в дилерские центры после ухода французского концерна из России. Как следует из письма президента АДР Эдуарда Маркмана дилерам, «сейчас ведутся консультации с юристами, имеющими опыт ведения дел в международных судах для подготовки коллективного иска к группе Renault».

В письме говорится, что в дилерской сети Renault работает примерно 11 тыс. сотрудников, «которые оказались перед возможностью потери работы, а собственники 150 дилерских центров фактически потеряли свой бизнес».

Дилерская сеть Renault — одна из крупнейших в стране, заявили “Ъ” в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отметив, что знают об этом обращении.

В первую волну ухода иностранных концернов из РФ в 2015 году, когда деятельность сворачивали Seat и GM, существовала понятная схема возмещения инвестиций в дилерские центры (ДЦ), отмечает президент «Фаворит Моторс» (продает машины Renault) Владимир Попов. Тогда компенсации выдавались исходя из предположения, что инвестиции в дилерский центр окупаются за пять лет. Сейчас ситуация другая. Хотя есть понимание, что гарантия на машины Renault сохраняется, а обслуживание переходит к «Лада сервис», вопрос инвестиций ДЦ в ребрендинг не решен, отмечает господин Попов: «О дилерах просто забыли».

«Фаворит моторс» провел ребрендинг ДЦ марки в прошлом году, и это существенные инвестиции, которые не могли еще окупиться, говорит Владимир Попов, подчеркивая: «Мы не могли вбить гвоздь в стену без согласия Renault». При этом он сомневается в необходимости и перспективах суда с Renault в международной юрисдикции, поскольку у автоконцерна после проведенной с правительством РФ сделки должен быть правопреемник в стране, который и обязан возмещать убытки.

Эдуард Маркман отмечает, что фактически ЗАО «Рено Россия», с которым заключались дилерские соглашения, осталось — это теперь завод «Москвич», перешедший в собственность властей Москвы.

Он уточняет, что GM в 2015 году предлагала дилерам схему, по которой можно было получить компенсации инвестиций в ДЦ, но часть дилеров решила судиться и в итоге подписала с GM мировые соглашения. Renault этот вопрос никак не прояснил. Господин Маркман подчеркивает, что ДЦ мог окупиться за пять лет в середине 2010-х годов, когда авторынок был вдвое больше, а сейчас речь идет уже о семи--десяти годах. Он говорит, что дилерская сеть Renault не так активно росла в последние годы, тем не менее проводились ребрендинги, а некоторые дилеры открывали новые салоны.

Эдуард Маркман сомневается, что АвтоВАЗу интересны ДЦ Renault, учитывая наличие собственной широкой дилерской сети и перспективы падения рынка в РФ до 400–600 тыс. машин в 2022 году. При этом такие китайские бренды, как Haval, Chery, Geely, уже имеют неплохую дилерскую сеть, поэтому перспективы заключения договоров с ними также неопределенные.

“Ъ” направил запросы в Минпромторг и департамент промышленности правительства Москвы, которым отошли активы Renault.

Адвокат АБ «S&K Вертикаль» Иван Бабин говорит, что в основе правопреемства лежит передача прав и обязанностей в силу договора либо на основании закона от одного лица к другому, при этом возможна передача как всего объема прав и обязанностей, так и какой-то их части. «В рамках ухода из России Renault передало свои активы, но не права и обязанности. Исполнение гарантийных обязательств Renault АвтоВАЗом, скорее всего, оформлено подрядным договором. При указанных обстоятельствах на текущий момент отсутствуют основания утверждать о наличии у Renault именно правопреемника»,— считает он.

Старший партнер юрфирмы ЛЭКСТ Светлана Частная считает, что ЗАО «Рено Россия», видимо, остается обязанной стороной по договорам с дилерами.

Именно эта компания проводила анкетирование заявителей на приобретение статуса официального дилера марки в РФ, и от ее имени осуществлялось подписание договоров о намерении. «Вне зависимости от того, кто станет владеть акциями компании, все сделки с ЗАО сохраняют свое действие и должны им исполняться. Реорганизация "Рено Россия" в любом случае будет предусматривать правопреемство новой компании по обязательствам. Исключение может составить только ликвидация»,— говорит она.

Однако, уточняет госпожа Частная, следует иметь в виду, что инвестиции в дилерские центры осуществлялись в соответствии с требованиями, предъявляемыми французской компанией, и были направлены прежде всего на развитие бренда Renault. «Исходя из этого, претензии могут быть предъявлены как к ЗАО "Рено Россия" или его правопреемнику, так и к группе Renault. Но важно детально изучить положения всех договоров, соглашений и протоколов, регулирующих деятельность дилерских центров и порядок осуществления ими инвестиций, чтобы определить основания предъявления иска и надлежащего ответчика»,— добавляет она.

Младший партнер юргруппы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис указывает, что перспективы коллективного иска зависят от конкретных дилерских соглашений и того, каким образом установлены сроки и условия окупаемости. Вероятно, добавляет господин Крауялис, это может быть иск об упущенной выгоде, но ее в российских судах доказать бывает сложно.

Ольга Никитина, Анна Занина