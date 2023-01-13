Авторынок заполняют марками

В 2023 году в России может появиться до семи новых марок автомобилей, но в основном это будут суббренды китайских автоконцернов, считают собеседники “Ъ FM”. Часть из них начнут поставлять в страну, в том числе и по параллельному импорту, заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев. Однако объемы эти будут небольшие, и в основном авторынок в 2023 году будет состоять из китайских и российских машин, уверены эксперты. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В России сейчас осталось только 11 иностранных марок, которые по-прежнему официально представлены в стране. Почти все они из Китая. Это привело к тому, что продажи по итогам прошлого года рухнули более чем в два раза. Но в 2023-м ассортимент будет расширяться, прогнозируют в Ассоциации европейского бизнеса. В частности, должны начаться продажи китайских внедорожников Tank, один из которых метит на место Toyota Land Cruiser. Возможно, на рынке появится и премиальный бренд Hongqi — конкурент российского Aurus.

В целом, китайский автопром будет укреплять позиции, подчеркнул руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Chery продолжит множить бренды. Сейчас их Jetour проходит сертификацию. Плюс, у Haval есть планы по введению одного, может быть, даже двух брендов. То есть мы точно можем говорить о том, что вот на рынке появятся несколько новых наименований. Может быть, еще Иран решится выйти на российский рынок».

В свою очередь, Минпромторг занял жесткую позицию — ведомство хочет видеть на рынке меньше импортируемых машин и больше тех, что собираются на российских заводах. Благодаря этому в прошлом году появился отечественный бренд Evolute. Хотя, по сути, седан I-Pro — это почти полная копия одной из устаревших моделей машины Dongfeng из Китая. По такому же принципу собирают и новый «Москвич». Скорее всего в этом году почти «российских» брендов станет еще больше, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Появятся как минимум парочка новых отечественных моделей. Анонсируется производство на "Автоторе", но не под теми брендами, с которыми традиционно работает завод. Они говорили о двух китайских партнерах и о старте сперва крупноузловой сборки, потом достаточно быстро обещают выйти на локализацию. Производитель планирует начать работы уже в феврале и в течение года выпустить 50 тыс., а то и 70 тыс. автомобилей».

Но в Ассоциации европейского бизнеса подчеркивают, что новинки появятся и благодаря параллельному импорту. С его помощью в страну уже завозят, например, некоторые китайские машины, которые официально не представлены в России. Но Игорь Моржаретто полагает, что это будут штучные экземпляры: «Появится много этих марок.

Правда, непонятно, насколько с ними имеет смысл связываться, потому что сегодня привезли партию в 20 машин, а завтра про этот бренд забыли.

В начале XX века на наш рынок пришли несколько китайских компаний, в частности, Dadi, Hafei и Admiral. Народ их раскупал, после чего компания куда-то улетучивалась».

В целом, участники рынка считают, что этот год для отрасли будет лучше, чем прошедший. Согласно прогнозам, в штуках будет продано 770 тыс. машин, что на 12% больше, чем в 2022-м. И для этого есть все предпосылки, рассказал директор по маркетингу компании «Авилон» Андрей Каменский: «Сокращение продаж год к году обосновано все-таки высокой базой 2022-го.

На рынке все еще сохраняется дефицит автомобилей, однако продажи постепенно увеличиваются, и мы действительно прогнозируем положительный рост.

Китайские автомобили приходят на рынок, они увеличивают свою долю. В стране разворачиваются новые производства, есть потенциал роста и по электрическим моделям».

В этом году рынок будут двигать именно китайские и российские машины, уверены эксперты. Конечно, некогда популярные марки продолжат поступать в салоны, но повлиять на статистику они уже не смогут, а о возвращении к прошлой жизни эксперты даже и не говорят.

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