Уиткофф сообщил о серьезном настрое Европы к переговорам по Украине
Американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил о серьезном настрое стран Европы в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил по итогам встречи коалиции желающих в Берлине.
«Переговоры прошли откровенно и продуктивно… У нас состоялись содержательные и прямые дискуссии, и мы высоко ценим серьезность подхода и приверженность делу, проявленные всеми участниками»,— написал спецпосланник в соцсети X.
Он отметил, что целью делегации США в Берлине было прямое взаимодействие с европейскими партнерами, обмен мнениями и обсуждение дальнейших шагов.
19 ноября президент России Владимир Путин сообщил о приглашении представителей Европы встретиться в Москве, чтобы обсудить ее позицию по урегулированию украинского конфликта. По информации Bloomberg, это предложение рассматривают Франция, Германия и Великобритания.