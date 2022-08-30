Авторынок растет на льготных кредитах

Авторынок РФ в августе продолжил медленное восстановление и покажет лучший результат с начала кризиса — продажи новых легковых машин достигнут 42 тыс. штук. Впрочем, рынок все еще почти вдвое меньше, чем в марте. Сейчас продажи поддерживает субсидируемое государством льготное кредитование, стимулирующее спрос на Lada, а также крупные сделки по закупкам китайских автомобилей в парки каршеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На прошедшей неделе августа рынок новых легковых автомобилей продолжил рост по сравнению с предыдущей — на 2,5%, до 10 тыс. машин, следует из данных «Автостата». При этом по итогам четырех недель — с 1 августа по 28 августа — было продано 37,5 тыс. автомобилей. Исходя из среднемесячного темпа продаж и с учетом оставшихся трех дней августа рынок за месяц может достичь 41,5 тыс. машин. Если учесть более высокие темпы продаж в конце месяца (до 1,4 тыс. машин в день против среднего по месяцу темпа — 1,3 тыс. машин в день), то рынок достигнет 41,7 тыс. легковых автомобилей.

Агентство ориентируется на данные из электронных ПТС. Эти данные расходятся с итогами продаж, предоставляемыми Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Однако в последние месяцы у АЕБ только в квартальных данных отражены продажи Chery, хотя китайская марка теперь стабильно входит в топ-5 рынка.

Итоги августа уже лучше, чем всех предыдущих месяцев с начала кризиса. В марте на фоне военных действий на Украине автозаводы в России массово остановились, а большинство иностранных марок прекратили поставки машин. Тем не менее продажи в августе все еще примерно на 47% ниже, чем в марте, это был последний месяц, когда на автомобили наблюдался ажиотажный спрос на фоне дефицита и девальвации рубля.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков констатирует, что спрос на новые автомобили сейчас умеренный, но «доля желающих приобрести автомобиль в кредит выросла по сравнению с весенним периодом». Доля кредитования в сегменте новых автомобилей сегодня в среднем продолжает составлять от 30% до 60% в зависимости от марки. При этом покупательский интерес в июле—августе был подогрет возобновлением госпрограмм льготного кредитования, которое распространяется на покупку российских автомобилей, считает он.

Программа льготного автокредитования стартовала с середины июля — по ней можно получить скидку 20% на авансовый платеж при покупке машин стоимостью до 2 млн руб. На практике речь идет фактически только об автомобилях Lada. В июле продажи АвтоВАЗа оказались на 2,5 тыс. машин больше, чем месяцем ранее, а за четыре недели августа выросли на 3,5 тыс., до 13,5 тыс. машин. По итогам месяца они могут увеличиться почти на 5 тыс. машин, достигнув 15,4 тыс. штук. Кроме того, доля Lada на рынке в июле составляла 29,2%, а по итогам четырех недель августа уже достигла 37,1%.

В лидерах рынка среди иномарок продолжает держаться Kia, однако китайская Haval обогнала по продажам второй корейский концерн Hyundai. Доля Haval, которая, как и Lada, продолжает выпускаться в РФ, но вместе с другими иностранными марками не вошла в господдержку, по итогам четырех недель августа выросла на 0,9 процентного пункта (п. п.) по сравнению с июлем, достигнув 7%. Обратная ситуация у Chery — доля марки за четыре недели опустилась на 0,3 п. п., до 6,9%. Китайские автомобили сейчас стабильно пополняют парк каршеринга, например на прошлой неделе «Яндекс.Драйв» сообщал о пополнении парка более чем 400 автомобилями брендов Haval, Chery и Geely.

Между тем запасы автомобилей у дилеров продолжают сокращаться. Склады пока не опустели, и сегодня у покупателей все еще есть выбор, «наиболее ощутимая нехватка по-прежнему наблюдается в сегменте премиальных автомобилей», говорит Алексей Стариков. Он не ожидает, что параллельный импорт изменит ситуацию. «У всех ситуация со складами примерно одинаковая — китайские бренды в чуть более лучшей форме»,— говорит глава «Автодома» Андрей Ольховский. Он добавляет, что в целом спрос все еще находится на низком уровне, «самый токсичный фактор для спроса на товары длительного пользования — нынешняя неопределенность».

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что оставшиеся склады по Renault, Skoda, VW и другим маркам продолжат сокращаться, за счет чего будет расти доля Lada и китайских брендов. Основными драйверами рынка останутся программа льготного автокредитования, которая дает возможность АвтоВАЗу наращивать продажи, а также необходимость в обновлении парков такси и каршеринга, для чего подходят марки из КНР.

Ольга Никитина