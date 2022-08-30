Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авторынок растет на льготных кредитах

Lada обеспечила более трети продаж в августе

Авторынок РФ в августе продолжил медленное восстановление и покажет лучший результат с начала кризиса — продажи новых легковых машин достигнут 42 тыс. штук. Впрочем, рынок все еще почти вдвое меньше, чем в марте. Сейчас продажи поддерживает субсидируемое государством льготное кредитование, стимулирующее спрос на Lada, а также крупные сделки по закупкам китайских автомобилей в парки каршеринга.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На прошедшей неделе августа рынок новых легковых автомобилей продолжил рост по сравнению с предыдущей — на 2,5%, до 10 тыс. машин, следует из данных «Автостата». При этом по итогам четырех недель — с 1 августа по 28 августа — было продано 37,5 тыс. автомобилей. Исходя из среднемесячного темпа продаж и с учетом оставшихся трех дней августа рынок за месяц может достичь 41,5 тыс. машин. Если учесть более высокие темпы продаж в конце месяца (до 1,4 тыс. машин в день против среднего по месяцу темпа — 1,3 тыс. машин в день), то рынок достигнет 41,7 тыс. легковых автомобилей.

Агентство ориентируется на данные из электронных ПТС. Эти данные расходятся с итогами продаж, предоставляемыми Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Однако в последние месяцы у АЕБ только в квартальных данных отражены продажи Chery, хотя китайская марка теперь стабильно входит в топ-5 рынка.

Итоги августа уже лучше, чем всех предыдущих месяцев с начала кризиса. В марте на фоне военных действий на Украине автозаводы в России массово остановились, а большинство иностранных марок прекратили поставки машин. Тем не менее продажи в августе все еще примерно на 47% ниже, чем в марте, это был последний месяц, когда на автомобили наблюдался ажиотажный спрос на фоне дефицита и девальвации рубля.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков констатирует, что спрос на новые автомобили сейчас умеренный, но «доля желающих приобрести автомобиль в кредит выросла по сравнению с весенним периодом». Доля кредитования в сегменте новых автомобилей сегодня в среднем продолжает составлять от 30% до 60% в зависимости от марки. При этом покупательский интерес в июле—августе был подогрет возобновлением госпрограмм льготного кредитования, которое распространяется на покупку российских автомобилей, считает он.

Программа льготного автокредитования стартовала с середины июля — по ней можно получить скидку 20% на авансовый платеж при покупке машин стоимостью до 2 млн руб. На практике речь идет фактически только об автомобилях Lada. В июле продажи АвтоВАЗа оказались на 2,5 тыс. машин больше, чем месяцем ранее, а за четыре недели августа выросли на 3,5 тыс., до 13,5 тыс. машин. По итогам месяца они могут увеличиться почти на 5 тыс. машин, достигнув 15,4 тыс. штук. Кроме того, доля Lada на рынке в июле составляла 29,2%, а по итогам четырех недель августа уже достигла 37,1%.

В лидерах рынка среди иномарок продолжает держаться Kia, однако китайская Haval обогнала по продажам второй корейский концерн Hyundai. Доля Haval, которая, как и Lada, продолжает выпускаться в РФ, но вместе с другими иностранными марками не вошла в господдержку, по итогам четырех недель августа выросла на 0,9 процентного пункта (п. п.) по сравнению с июлем, достигнув 7%. Обратная ситуация у Chery — доля марки за четыре недели опустилась на 0,3 п. п., до 6,9%. Китайские автомобили сейчас стабильно пополняют парк каршеринга, например на прошлой неделе «Яндекс.Драйв» сообщал о пополнении парка более чем 400 автомобилями брендов Haval, Chery и Geely.

Между тем запасы автомобилей у дилеров продолжают сокращаться. Склады пока не опустели, и сегодня у покупателей все еще есть выбор, «наиболее ощутимая нехватка по-прежнему наблюдается в сегменте премиальных автомобилей», говорит Алексей Стариков. Он не ожидает, что параллельный импорт изменит ситуацию. «У всех ситуация со складами примерно одинаковая — китайские бренды в чуть более лучшей форме»,— говорит глава «Автодома» Андрей Ольховский. Он добавляет, что в целом спрос все еще находится на низком уровне, «самый токсичный фактор для спроса на товары длительного пользования — нынешняя неопределенность».

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что оставшиеся склады по Renault, Skoda, VW и другим маркам продолжат сокращаться, за счет чего будет расти доля Lada и китайских брендов. Основными драйверами рынка останутся программа льготного автокредитования, которая дает возможность АвтоВАЗу наращивать продажи, а также необходимость в обновлении парков такси и каршеринга, для чего подходят марки из КНР.

Ольга Никитина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...