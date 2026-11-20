Журналистов из пула Трампа обязали сдать телефоны на время полета из Китая в США
Журналистов, летевших из Китая в США на борту президента Дональда Трампа, обязали отключить и сдать свои телефоны на время полета. Сотрудники СМИ сообщили, что сталкиваются с такой практикой в первый раз.
Об изъятии телефонов в своих соцсетях сообщили, в частности, корреспонденты Fox News, NBC News, The Independent. Журналист CBS News уточнила, что изымались телефоны, которыми корреспонденты пользовались непосредственно в Китае. Во время полета смартфоны сложили в специальный мешок, который блокирует беспроводные сигналы. Журналисты, чьи телефоны все время саммита АТЭС оставались на борту самолета, могли пользоваться ими без ограничений.
Пресс-служба Белого дома обосновала требование сдать смартфоны «соображениями безопасности».
Ранее телефоны у журналистов президентского пула США изымались лишь в тех случаях, когда президент вылетал в зону боевых действий — на авиабазу Аль-Асад в Ираке в 2018 году и на авиабазу Баграм в Афганистане в 2019 году.