Об изъятии телефонов в своих соцсетях сообщили, в частности, корреспонденты Fox News, NBC News, The Independent. Журналист CBS News уточнила, что изымались телефоны, которыми корреспонденты пользовались непосредственно в Китае. Во время полета смартфоны сложили в специальный мешок, который блокирует беспроводные сигналы. Журналисты, чьи телефоны все время саммита АТЭС оставались на борту самолета, могли пользоваться ими без ограничений.