— Во-первых, в Ялте зафиксировали победу над нацизмом. Я был бы не против,— Владимир Путин имел в виду, что и сейчас зафиксировать.— Считаю, правильным было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней ксенофобии, русофобии и других фобий, чтобы мы говорили об искоренении всего того, что связано было с коллаборационизмом во время Второй мировой войны и сотрудничеством с Гитлером и с его режимом. Что здесь плохого? Первое. Второе. Ведь после Ялты были созданы условия, в рамках которых была создана Организация Объединенных Наций. И 80 лет благодаря этим договоренностям, по сути, мир живет без крупных глобальных военных потрясений (Если не считать буквально нескольких.— А.К.) Да, региональных конфликтов много, и сейчас они происходят, но глобальных потрясений нет. И это благодаря договоренностям в Ялте. Что же здесь плохого?